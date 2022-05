Un conseil scolaire de Windsor-Essex recrute une enseignante en bien-être

Le conseil scolaire public anglophone de Windsor a créé un nouveau poste pour aider les jeunes à prioriser leur santé mentale qui s'est détériorée au cours de la pandémie.

Jodi Nolin, qui a été recrutée pour ce poste, explique qu'elle souhaite encourager les élèves à suivre des cours de littératie en santé mentale, d'apprentissage socioémotionnel et de techniques de pleine conscience.

« Quand j'entre dans la salle, je dis [aux élèves] qu’à l'école, nous passons beaucoup de temps à développer notre intelligence et à renforcer notre corps pour faire du sport et de l'exercice, mais que [...] nous n'accordons pas beaucoup d'attention à notre esprit. » — Une citation de Jodi Nolin, enseignante en bien-être au conseil scolaire public anglophone de Windsor.

Elle explique qu'au début, les enfants peuvent rire ou se sentir ennuyés et frustrés pendant les séances de pleine conscience, mais elle remarque qu'ils s'engagent davantage après quelques séances.

À l'heure actuelle, les éducateurs veulent favoriser des classes mentalement saines. À tout moment de la vie, il y aura des facteurs de stress et si nous pouvons transmettre aux élèves des outils qui leur permettront de mieux gérer le stress et d'améliorer leurs relations, ils seront plus prêts à apprendre , déclare-t-elle, en précisant que les réactions des élèves ont été très positives.

Troubles de santé mentale liés à la COVID-19 chez les élèves

Une nouvelle étude axée sur les enfants du Sud-Ouest de l'Ontario a révélé que pendant les épisodes les plus critiques de COVID-19, les enfants étaient plus inquiets.

Ce sentiment était associé à des symptômes liés à divers diagnostics, notamment la dépression et l'anxiété, l'irritabilité, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble anxieux généralisé et le trouble panique.

L'étude a recueilli des données auprès de 317 familles, dont les enfants étaient âgés de 8 à 13 ans.

La majorité des familles vivaient à Windsor-Essex. Les chercheurs ont recueilli des données à intervalles réguliers auprès des parents ou des tuteurs des enfants entre juin 2020 et décembre 2021.

Les résultats montrent que les enfants ont déclaré s'inquiéter davantage de la possibilité qu'eux-mêmes ou un proche soit déclaré positif à la COVID-19 pendant les mois où les cas, les hospitalisations et les décès étaient en hausse.

Les enfants ont également signalé une augmentation du stress lorsque les fermetures étaient en vigueur et que de grands événements devaient être annulés.

Avec les informations de CBC