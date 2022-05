Kiev tente de rétablir les ponts avec Berlin

L’AFP dit avoir appris auprès de la présidence allemande que le chef d'État ukrainien a invité jeudi son homologue allemand à venir dans la capitale ukrainienne avec le chancelier Olaf Scholz. On ne pas si l'offre a été acceptée.

MM. Zelensky et Steinmeier ont eu une conversation téléphonique très bonne et très importante qui a permis de dissiper les irritations , et ont convenu de rester en contact étroit , selon la source de l’agence de presse.

Lors de leur conversation d'environ 45 minutes, le chef de l'État allemand a exprimé le soutien et le respect de l'Allemagne face au combat courageux du peuple ukrainien , a-t-elle ajouté.

M. Steinmeier devait se rendre à Kiev le 13 avril en compagnie de ses homologues de la Pologne et des trois pays baltes, mais il avait reculé en déclarant que sa visite n’avait pas été souhaitée par Kiev .

Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Photo : AP / Michael Probst

Le tabloïd allemand Bild avait rapporté que le M. Zelensky avait lui-même refusé la visite de M. Steinmeier. Des proches du président ukrainien avaient nié l’information, mais sans convaincre le chancelier Scholz.

Il aurait été bon de le recevoir. Je ne veux pas faire d'autre commentaire. C'est un peu irritant, pour être poli , avait-il commenté dans une entrevue subséquente.

Depuis, le chancelier allemand invoque l'incident comme un obstacle à une éventuelle visite de sa part.

Une « erreur »

Président de l'Allemagne depuis 2017, M. Steinmeier a précédemment été chef de cabinet du chancelier Gerhard Schröder et ministre des Affaires étrangères de sa successeure, Angela Merkel.

Il a été impliqué à ce titre dans le développement du gazoduc Nord Stream 2, un projet qui a été suspendu fin février, dans la foulée de la décision du président russe Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine.

Début avril, M. Steinmeier a reconnu que son adhésion à ce projet, censé doubler la capacité d’approvisionnement de l’Allemagne en gaz russe, était clairement une erreur .

Selon la source d’AFP, M. Zelensky n'a cependant formulé aucune critique à ce sujet lors de sa discussion avec M. Steinmeier.

M. Scholz a été sévèrement critiqué, y compris au sein de sa coalition gouvernementale, pour son manque de leadership présumé en temps de crise, ainsi que sa réticence à se rendre à Kiev et à livrer des armes lourdes à l’Ukraine.

L'Allemagne a finalement confirmé la semaine dernière qu'elle fournira à Kiev des chars de type Gepard, des blindés équipés de deux radars et de deux canons destinés à abattre les avions ennemis.