Un projet de coopérative d’habitation remplacera le bar Le Kirouac

Les terrains ont été achetés en avril dernier au coût de 600 000 $, quelques mois après que les anciens propriétaires ont décidé de vendre l'établissement situé aux coins des rues Saint-Luc et Kirouac.

L'établissement avait considérablement occupé l'espace médiatique pour avoir été au centre d'une importante éclosion de COVID-19 à l'été 2020.

Les propriétaires du bar Le Kirouac avaient annoncé la fermeture de l'établissement en mars 2021. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le Comité des citoyens et des citoyennes de Saint-Sauveur soutient le projet de coopérative d'habitation, qui sera conçu, selon le maire de Québec, par et pour les citoyens.

J’irais même jusqu’à dire que c’est un exemple de projet à refaire parce qu’il prend en considération la volonté citoyenne, l’implication du milieu et le désir de faire avancer notre ville , croit le maire Bruno Marchand.

La Ville se donne jusqu'en 2025 pour construire les logements.

Bruno Marchand a décrit le projet d'habitation comme étant exemplaire. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le projet doit encore être financé et approuvé par le nouveau Programme d'habitation logement abordable Québec du gouvernement provincial.

Considérant que le nombre d’unités disponibles dans le programme Accès-Logis est atteint, les promoteurs n’ont pas d’autres options pour obtenir le financement du projet , précise la Ville dans un communiqué.

N'empêche, le projet devrait permettre à une clientèle du quartier d'y demeurer malgré la hausse des loyers et l’embourgeoisement du secteur.

Nous voulons offrir des solutions aux gens qui habitent le quartier depuis longtemps, mais qui ne peuvent plus faire face aux hausses de loyer successives et abusives. Nous sommes vraiment heureux aujourd’hui d’avoir accès à ce terrain pour développer un modèle d’habitation auquel nous croyons , a réagi Éloïse Gaudreau, animatrice-coordonnatrice du Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint‑Sauveur.

« Avec un projet de coopérative d'habitation, avec 30 unités, on va pouvoir apporter une modeste contribution à la crise du logement en offrant un projet concret pour les gens qui n'arrivent pas à se loger sur le marché privé. » — Une citation de Éloïse Gaudreau, animatrice-coordonnatrice du Comité de citoyens et citoyennes du quartier Saint‑Sauveur

Pour ce qui est de l'ancien édifice du bar le Kirouac, qui a abrité un karaoké pendant une vingtaine d'années, la Ville ne s'avance pas à dire s'il sera entièrement démoli. L'édifice a une valeur patrimoniale présumée. On pense que l'esprit de Joe Dassin est dans les murs. Avant de le détruire, on ne voudrait pas tuer Joe Dassin une deuxième fois , a blagué le maire.

La Comission d'urbanisme va se pencher sur la question, a conclu Bruno Marchand.