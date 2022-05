Le conte de fées de Mattea Roach se poursuit à Jeopardy!

Le conte de fées de la Néo-Écossaise Mattea Roach au populaire jeu télévisé Jeopardy! se poursuit. La jeune femme âgée de 22 ans a non seulement remporté une 22e victoire, mercredi, elle a en plus reçu les félicitations des députés de la Chambre des communes à Ottawa.

La championne a maintenant accumulé des gains de près de 535 000 $ US, ce qui représente un peu plus de 681 000 $ CAN.

La concurrente s’est présentée en finale du jeu-questionnaire avec une avance considérable face au seul concurrent restant, Jaime Sisson, de l’État du Mississippi.

L’indice était une chanson de soldats de l’Union a déclaré que le général McLellan, qui a laissé une armée confédérée s’échapper après cette bataille .

Les deux finalistes ont répondu correctement avec Qu’est-ce que Antietam?

Jaime Sisson a misé pour doubler ses gains, qui étaient de 13 000 $ US. Pendant ce temps, Mattea Roach ne mettait aucun dollar en jeu.

Malgré ce pari de zéro dollar, la jeune Néo-Écossaise a facilement battu Jaime Sisson, en terminant le match avec 28 400 $ US.

J'ai fait peut-être le pari le plus responsable , s’est esclaffée Mattea Roach après que l'animateur Ken Jennings ait commenté sur les paris respectables et responsables de la championne.

Plus longue séquence

Mattea Roach détient déjà le record de la plus longue séquence de victoires de tous les Canadiens qui ont participé au jeu-questionnaire. Elle a aussi détrôné Julia Collins de la cinquième place pour la plus longue série de victoires à Jeopardy!

Le député de Halifax, Andy Fillmore, s’est levé à la Chambre des communes, mercredi, pour féliciter la gagnante. Son intervention a été inspirée du jeu.

Andy Fillmore, député d'Halifax, a félicité Mattea Roach à la Chambre des communes mercredi. Photo : Gracieuseté - Chambre des communes

Monsieur le président, je prends des Canadiens qui battent des records pour 2 000 $. Réponse : avec 21 victoires consécutives pour un total de plus d'un demi-million de dollars, elle est la Canadienne la plus titrée à n’avoir jamais gagné à Jeopardy ! La question : Qui est Mattea Roach ? , a-t-il imagé.

Je parierais tout le Daily Double qu'il y a encore beaucoup plus à venir. Bravo, Mattea! , a-t-il poursuivi.

La championne canadienne tentera de poursuivre son périple à l’émission de jeudi.

D'après les informations de CBC