L’invasion en Ukraine entraîne un bénéfice record pour Nutrien

Le géant agricole basé à Saskatoon a également augmenté de 50 % ses prévisions de bénéfices pour l’année 2022. Selon ses estimations, le bénéfice par action pourrait se situer entre 16,20 $ et 18,70 $, contre 10,20 $ et 11,70 $ actuellement.

Depuis le 1er mars, l’action a grimpé de plus de 20 % en raison de la situation géopolitique et du prix des engrais.

Selon l'entreprise, la Russie et le Bélarus représentent environ 40 % de la production et des exportations mondiales de potasse, un nutriment végétal essentiel utilisé en agriculture. Les sanctions imposées à ces deux pays en raison de l'invasion en Ukraine a entraîné une diminution des exportations de potasse de la région, qui ont été inférieures d'environ 20 % au premier trimestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier.

« Il n'y a pas de solution simple ou rapide pour surmonter ce niveau de perturbation de l'approvisionnement. » — Une citation de Ken Seitz, président-directeur général intérimaire de Nutrien

Augmentation de la production de potasse

En mars, la compagnie avait annoncé une augmentation de sa production pour répondre à la demande mondiale. La société estime pouvoir produire entre 14,1 et 15 millions de tonnes de potasse.

Nous suivrons de près l'évolution du marché mondial, tandis que nous évaluons les possibilités d'augmenter notre capacité de production de potasse au-delà de 15 millions de tonnes , a déclaré le PDG de la société.

Il a ajouté que des détails supplémentaires seront fournis le 9 juin lors de la rencontre des investisseurs.

Nutrien a une capacité de plus de 20 millions de tonnes dans six mines de potasse en Saskatchewan. Elle possède également deux grandes mines de phosphate aux États-Unis et est la troisième plus grande productrice d'azote au monde. La potasse, le phosphate et l'azote sont les trois principaux nutriments végétaux utilisés dans les engrais commerciaux.