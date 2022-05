Gale verruqueuse : un comité demande le retrait définitif des champs contaminés

Les champs de pommes de terre dans lesquels la gale verruqueuse a été découverte à l’Île-du-Prince-Édouard ne devraient plus être utilisés pour la production agricole, et ce, peu importe la culture. Du moins, c’est ce que recommande le comité des ressources naturelles et de durabilité environnementale de l’Assemblée législative de l’île.