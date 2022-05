Des régions en Ontario demandent le retour du masque dans les écoles et épiceries

Les Drs Mustafa Hirji, Shanker Nesathurai et Thomas Piggott affirment dans une lettre ouverte envoyée au médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, que le retour de l'obligation de porter le masque est nécessaire.

Ces chefs locaux de la santé publique notent que la concentration du coronavirus dans les eaux usées demeure élevée et qu'une directive provinciale sur le masque serait plus claire que des messages locaux.

« Comme vous, on espérait que le masque et les autres protections puissent cesser d'être obligatoires, qu'on pourrait traverser cette vague sans souffrance ou perturbations à long terme. Malheureusement, il ne semble pas que les choses se passent comme on l'espérait. »