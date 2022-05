Des ingénieurs des ministères provinciaux manifestent à Sherbrooke

En grève totale illimitée depuis le 22 avril, plus d'une trentaine d'ingénieurs des ministères provinciaux ont manifesté, jeudi, à Sherbrooke afin d'obtenir de meilleures conditions de travail. Pendant la grève, tous les nouveaux chantiers de Sherbrooke et dans le reste du Québec sont interrompus, à l'exception des endroits où les travaux sont les plus urgents.

Ce mouvement de grève de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec comprend des employés des ministères provinciaux des Transports, de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi que de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

À Sherbrooke, le groupe de manifestants s'est rendu devant le bureau du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour y manifester pendant deux heures. Les manifestants seront de retour dans les rues chaque jour jusqu'à ce que les négociations de sa convention collective, échue depuis trois ans, débloquent.

Autant les ingénieurs que les techniciens ont de la difficulté à recruter. Nos salaires sont beaucoup plus bas que la moyenne dans tout le Québec. [...] On veut être capables de retrouver nos gens. Présentement, les salaires ne sont pas attractifs. Les gens entrent et repartent. On en forme beaucoup, mais ils s'en vont vers le privé, le fédéral ou les municipalités , soutient le porte-parole estrien de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement Québec, Étienne Tremblay.

« On ne demande pas 30 % d'augmentation, mais simplement un rattrapage minimum. » — Une citation de Étienne Tremblay, porte-parole de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec.

Une nouvelle ronde de négociation doit débuter sous peu. Je sais qu'hier, une première approche a eu lieu, mais on ne sait pas vraiment où ça va mener. On suit nos directives syndicales , souligne le porte-parole.

En Estrie, l'Association regroupe 36 membres, tandis que 1 800 ingénieurs sont en grève à l'échelle du Québec. L'égalité salariale entre les ministères provinciaux et fédéraux ainsi que les paliers municipaux est au coeur des revendications des manifestants.

Avec les informations de Marion Bérubé