Le département de musique du Collège d’Alma lance le Festival Portée

Plusieurs spectacles sont au programme jusqu’au 11 mai. Des soirées thématiques sont organisées à la salle La Tourelle et à la microbrasserie Lion Bleu pour plaire à tous les amateurs de musique.

Le Festival se terminera avec le concert des finissants et un spectacle hommage à Beau Dommage offert par le chanteur Michaël Girard.

L’enseignant et organisateur Pascal Valois n’a que de bons mots pour ses protégés. Il souhaite que le public puisse en profiter davantage avec ce festival.

« Quand les étudiants arrivent en fin de session, on les écoute jouer et on est bouche bée nous-mêmes! »