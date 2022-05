Un manque criant de médecins et de services à Warman et Martensville

Des médecins et des résidents de deux villes en pleine croissance au nord de Saskatoon ont supplié mercredi le gouvernement de la Saskatchewan de s’attaquer à la pénurie locale de médecins le plus tôt possible.

Nous sommes débordés , a déclaré mercredi à l’Assemblée législative la docteure Allison Adamus, qui travaille dans une clinique de Martensville.

Situées à 10 et 20 kilomètres au nord de la Ville des Ponts, les villes de Warman et Martensville totalisent une population de 25 000 résidents. Seulement 10 médecins desservent la population et il y a un manque d'infrastructure comme des hôpitaux, des laboratoires et des cliniques pour enfants.

On nous dit sans cesse que nous sommes trop près de Saskatoon, que nous n'avons pas besoin de services supplémentaires. Par contre, il arrive que les membres de notre communauté se voient refuser des services à Saskatoon parce que nous sommes trop loin , a-t-elle ajouté.

La clinique dans laquelle elle travaille va perdre deux médecins prochainement et un autre travaille à temps partiel. La clinique compte cinq médecins pour desservir les 12 500 résidents de Martensville. Elle a ajouté que les services sans rendez-vous ont dû être arrêtés parce que les médecins ne pouvaient pas suivre le rythme.

Reclassement des municipalités?

La proposition de la docteure Allison Adamus et de ses collègues est claire : les villes comme Martensville et Warman doivent avoir une nouvelle classification.

Nous avons été classés comme une ville-dortoir, ce qui signifie que nous n'avons pas accès aux services de soins de santé. Nous ne pouvons pas accéder aux programmes qui nous aident à recruter et à retenir les médecins ou à amener des services et des infrastructures de soins de santé dans nos communautés , a-t-elle expliqué.

Selon elle, des médecins qui voulaient travailler dans leurs villes ont été refusés en raison de la classification.

Le premier ministre Scott Moe a déclaré mercredi que le gouvernement s'efforcera de trouver des solutions novatrices pour remédier à la pénurie de médecins dans les collectivités.

Cependant, la docteure Adamus a affirmé que le problème ne date pas d’hier.

Nous demandons à ce gouvernement des changements depuis 2014, mais il est certain que la COVID-19 a ajouté des pressions supplémentaires , a-t-elle déclaré. Nous étions dans cette situation avant même que [la pandémie] ne commence , a-t-elle ajouté.

Le premier ministre Moe a estimé que la question de savoir si les communautés sont rurales ou urbaines est difficile d'un point de vue politique, mais il a ajouté que la province continuera de rencontrer les médecins locaux.

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a présenté une pétition de 1500 noms à l’Assemblée législative mercredi. Elle demande des actions immédiates.

C'est vraiment décevant de voir que ce groupe doit venir à l'Assemblée législative pour que ses besoins soient pris en compte , a soutenu la porte-parole de l'opposition en matière de santé, Vicki Mowat.

Selon la députée néo-démocrate, le nombre de médecins devrait être le double ce qu'il est actuellement à Martensville et Warman.

Avec les informations de Kendall Latimer