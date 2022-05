Le débordement dans les centres jeunesse soulève des enjeux de sécurité

Les policiers et les ambulanciers sont intervenus au Foyer Delage, un ancien CHSLD de Chicoutimi-Nord, qui sert actuellement d’unité de débordement pour la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

La représentante de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Karine Ferland, parle d’une situation intenable.

On est dans une situation exceptionnelle. On a quatre unités de débordement, en plus des unités normales qu’on a dans nos centres de réadaptation et même une cinquième à venir , a-t-elle mentionné en entrevue à C’est jamais pareil.

Selon elle, la pandémie a accentué les problèmes dans certaines familles.

Force est de constater que les jeunes ont besoin de services et nos installations ne suffisent pas. - Karine Ferland, représentante APTS

Les centres de réadaptation Saint-Georges à Chicoutimi et La Chesnaie à Roberval sont remplis au maximum de leur capacité.

Le pavillon Saint-Georges est bondé de jeunes en difficulté. Photo : Radio-Canada

Pour continuer d’aider les jeunes, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) les héberge donc dans des bâtiments externes qui ne sont pas nécessairement conçus en fonction des besoins des adolescents et des risques reliés à leurs comportements.

Quand on va à l'extérieur, les mesures de sécurité ne sont pas les mêmes, ce qui met de la pression sur nos membres. Ils ont d’ailleurs déjà identifié ce qui pourrait poser problème , souligne Karine Ferland.

Elle déplore que le manque de personnel perdure dans les centres jeunesse, un an après la publication du rapport Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Les intervenants acceptent souvent de travailler plus intensément pour assurer la sécurité des jeunes, mais ils souhaiteraient que les services soient plus efficaces en amont de façon à diminuer la pression sur les services d’urgence de deuxième ligne.