Une population plus vulnérable à Sept-Îles qu’à Baie-Comeau selon une étude

1845 personnes seraient en situation de grande vulnérabilité à Sept-Îles, c’est-à-dire 8,92 % de la population de 15 ans et plus. À Baie-Comeau, 3,67 % de la population est dans cette situation, ce qui représente 648 personnes. C’est ce qui ressort d’une récente étude de la Fondation pour l'alphabétisation.

L’indice de grande vulnérabilité de la Fondation pour l’alphabétisation permet de décortiquer les enjeux économiques et de littératie et de comprendre leur répartition géographique.

Les niveaux de littératie et de revenus sont interreliés, selon l’étude, et créent une spirale de précarité. Ceci mène à une tempête sociale parfaite , explique l’économiste et auteur de l’étude, Pierre Langlois.

« Ces gens sont aux prises avec cette question de faible revenu, mais également, ils ne sont pas équipés en matière de compétences de base pour faire face au marché du travail aujourd’hui. » — Une citation de Pierre Langlois, économiste et auteur de l'étude

Pour parvenir à cet indice de vulnérabilité, la Fondation pour l’alphabétisation a analysé des données des 50 villes les plus populeuses du Québec. La moyenne québécoise de vulnérabilité se situe à 6 %, selon l’étude.

Avec respectivement 8,92 % et 3,67 %, il existe donc un bon écart entre les villes de Sept-Îles et Baie-Comeau.

Selon l’économiste Pierre Langlois, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette disparité entre les deux villes nord-côtières. Il cite entre autres la proportion de citoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans chaque ville. Du côté de la littératie, la structure des niveaux scolaires d’une localité va également influencer, ajoute-t-il.

L’étude nomme également la structure économique des MRC, la démographie et l’éloignement géographique pour expliquer les différences intrarégionales en matière de littératie. La présence d’établissements culturels et d’enseignement supérieur a aussi un impact sur le niveau de littératie.