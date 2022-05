Les entrepreneurs de FortMcMurray restent optimistes malgré certains défis

Le nombre de permis d’exploitation commerciale distribués a baissé du tiers en quatre ans dans la municipalité régionale de Wood Buffalo. Les entrepreneurs demeurent quand même optimistes et s’enracinent à Fort McMurray.

Selon Dianna De Sousa, directrice générale de la Chambre de commerce de Fort McMurray, les graves inondations de 2020 et la pandémie ont eu un effet important sur le secteur privé à Fort McMurray, particulièrement pour les entreprises du centre-ville.

En 2021, il y avait 30 % moins d'entreprises enregistrées qu'avant l'apparition du coronavirus.

En 2017 et 2018, Wood Buffalo a distribué 3225 et 3282 permis d’exploitation commerciale. Le nombre a commencé à baisser après cela, pour atteindre 2568 en 2020 et 2162 en 2021, soit 1063 de moins qu’en 2017.

Au cours du premier mois de 2022, seuls 134 permis ont été alloués.

Pour améliorer cette situation, Dianna De Sousa aimerait qu'une véritable analyse soit faite pour identifier où sont les locaux vacants, pourquoi les entreprises ferment et de quel type d'entreprises la communauté a besoin.

Entrepreneures optimistes

Ayisha Salman, propriétaire de The Kitchen à Fort McMurray, n'est pas surprise d'apprendre que moins de permis sont distribués et que plusieurs entreprises ont fermé leurs portes.

Lorsqu’elle a ouvert son restaurant en 2021, elle a eu quelques difficultés avec les permis et les inspections.

La pénurie de main-d'œuvre et la hausse des prix des aliments lui ont également compliqué la tâche.

La reprise a été plus lente que ce à quoi nous nous attendions , dit-elle. Toutefois, elle est optimiste, car l'été arrive.

De plus, Ayisha Salman croit que la hausse de la population permanente de Fort McMurray et du prix du pétrole incitera davantage d'entreprises à ouvrir leurs portes.

Croissance énorme