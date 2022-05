Première participation pour Magog au défi L’Estrie met ses culottes

À l'occasion de la 26e édition de ce défi, les citoyens ont pu, au cours des derniers jours, faire don de vêtements, chaussures ou accessoires en bon état au Comptoir familial de Magog. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale de la Ville, qui a été adoptée au cours des dernières années.

On a une responsabilité sociale, en tant qu'organisation, de faire connaître les services qui sont disponibles sur notre territoire, surtout ceux qui sont complémentaires aux services municipaux. On a la chance d'avoir le Comptoir familial qui récupère les vêtements en bon état , a raconté la coordonnatrice à la division environnement de la Ville de Magog, Josianne K. Pouliot, au micro de Par ici l'info.

« C'est une façon pour nous d'encourager les gens à bien trier à la source et à ne pas jeter à la poubelle ces matières-là qui peuvent avoir encore une deuxième vie. » — Une citation de Josiane K. Pouliot, coordonnatrice à la division environnement de la Ville de Magog

Selon la coordonnatrice, choisir de donner ses vêtements afin qu'ils servent à autrui est un des gestes les plus respectueux de l'environnement qu'il est possible de poser.

On consomme chaque année près de 40 kilogrammes par habitant de produits textiles neufs au Québec. À l'échelle de Magog, ça pourrait correspondre à environ 1000 tonnes, donc il y a un beau potentiel en termes de quantité de matière à récupérer , ajoute-t-elle.

La Ville de Magog souhaite aussi encourager ses résidents à refuser de consommer des objets inutiles.

Cette année, Récupex, qui chapeaute le défi L'Estrie met ses culottes, a modifié sa formule afin d'offrir une certaine flexibilité aux donneurs. Ainsi, les Magogois peuvent se départir de leurs vêtements sur une plus longue période, soit les 3, 4 et 5 mai.

Récupex va nous offrir son bilan complet à la mi-mai. Toutefois, on constate que les gens participent, ça c'est certain. [...] On veut vraiment, d'une année à l'autre, essayer de montrer le détournement des matières que l'on fait. On est donc en train de développer des outils pour mieux séparer les matières, afin de divulguer cette information-là et démontrer l'impact environnemental de ce geste qui peut sembler anodin.

« C'est vraiment une belle collaboration qui se fait à l'échelle régionale. » — Une citation de Josiane K. Pouliot, coordonnatrice à la division environnement de la Ville de Magog

Les citoyens ont jusqu'à 17 h, jeudi, pour apporter leurs vêtements à donner au Comptoir familial. À Sherbrooke, c'est samedi, dans le stationnement de l'école Montcalm, qu'aura lieu la collecte.