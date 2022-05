Les abris temporaires pour Halifax sont prêts, mais il manque encore le personnel

La Municipalité régionale d'Halifax a terminé les travaux sur les logements modulaires installés dans le stationnement de la piscine Centennial, mais il faut encore embaucher du personnel pour gérer le site et offrir des services aux résidents.

L'organisme Out of the Cold a été choisi par la province pour offrir des services de soutien aux personnes qui emménageront. La directrice générale, Michelle Malette s'affaire à recruter les personnes pour le site.

Nous devons embaucher peut-être 15 autres employés de plus , dit-elle. Nous examinons toujours des références et faisons des entrevues tous les jours.

Elle ne pense pas qu’il serait réaliste de fixer une date d’ouverture en ce moment, mais ce ne sera pas dans les deux prochaines semaines, car après l’embauche il faut former tout le personnel.

Logis pour 38 personnes de plus

L'association communautaire Out of the Cold sera responsable des services de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'est le cas au site de Dartmouth, où 26 personnes sont déjà hébergées dans des logements modulaires.

Les services comprennent le soutien en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, des programmes de stabilité de la vie et de l'aide pour établir des liens avec la communauté.

Il y a 38 chambres à occupation simple incluses dans les neuf unités modulaires du stationnement de la piscine Centennial. Deux sont destinés aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Tous les logements ont l’eau et l'électricité. La construction de la cuisine commune est également terminée, sauf pour les armoires qui n’ont pas encore été livrées. La ville prévoit d'installer des étagères temporaires en attendant.

Des abris de fortune dans le parc Meagher, à Halifax en Nouvelle-Écosse, à la fin du mois d'août 2021. Photo : CBC / Jeorge Sadi

Le maire Mike Savage affirme que le projet a été réalisé assez rapidement compte tenu de sa complexité.

Ces modules ont probablement été construits l'année dernière , dit-il. Évidemment, nous aimerions que les choses soient prêtes pour que les gens puissent emménager, surtout ceux qui campent au parc Meagher.

Mike Savage, maire d'Halifax en Nouvelle-Écosse, le 29 octobre 2020. Photo : CBC / Robert Short

Mais il sait que les services de soutien sont un élément important du projet.

En attendant, les intervenants sur le terrain tentent d'identifier les personnes qui voudraient y vivre.

Selon Eric Jonsson, un travailleur social du programme de sensibilisation Navigator Street, il y a beaucoup d'intérêt.

Tous ceux qui marchent au bord de la piscine et voient ces logements modulaires se disent qu’ils voudraient y vivre.

Le travailleur de rue Eric Jonsson croit qu'il faut encore plus de logements. Photo : Dave Laughlin/CBC

Et il ne s’inquiète pas trop des délais. Si nous retardons les choses de quelques semaines ou de quelques mois, j'espère que ça signifiera que nous aurons de meilleurs programmes pour les gens.

Eric Jonsson considère que ces logements sont une avancée importante, même s'il croit qu'il manque encore beaucoup de logements dans la région.

En date du 3 mai, 570 personnes ont été identifiées comme sans-abri dans la Municipalité régionale d’Halifax. Plus de 400 d'entre eux seraient sans domicile depuis six mois ou plus.

Le conseil municipal estime que le coût des unités modulaires à Dartmouth et Halifax sera autour de 4,36 millions $.