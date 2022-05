Sean Paul, Pennywise, FouKi et The Planet Smashers à Osisko en lumière

Le festival Osisko en lumière frappe fort pour ses 19 ans en attirant des artistes de renommée internationale comme Sean Paul, Pennywise et The Planet Smashers.

Osisko en lumière est de retour à sa formule habituelle après deux ans de pandémie et offre même une édition bonifiée par rapport aux années précédentes.

Cette année, on va avoir plus de musique, on va avoir plus d'artistes. Généralement, on recevait neuf artistes par année, cette année, on va en recevoir 21, avec peut-être quelques ajouts, sans vouloir divulgâcher , a laissé savoir Frédéric Roy-Hall, directeur général d'Osisko en fête.

En ouverture de festival le jeudi, la sensation québécoise FouKi sera en tête d'affiche sur la grande scène de la presqu'île du lac Osisko.

Le vendredi 5 août, c'est le roi du dancehall Sean Paul, véritable sensation internationale des années 2000, qui mènera le bal.

Puis, le samedi 6 août, le festival poursuit sur sa tradition punk rock amorcée il y a quelques années avec la légende punk californienne Pennywise.

Le groupe punk Pennywise poursuit la tradition punk rock du festival entamée il y a quelques années. Photo : gracieuseté Osisko en lumière/Josh Coffman

The Planet Smashers, Jay Scott, Zach Zoya, The Damn Truth, Marie-Gold, Clodelle, Fredz et Malfaisants complètent la programmation des spectacles principaux de la programmation.

Parmi les nouveautés, on note une nouvelle collaboration avec la Fonderie Horne pour la Scène du 95e, où des artistes se produiront en début de soirée. Les festivaliers pourront faire des découvertes musicales avec Bad Waitress, Ragers, Okapi, The Lookout, La vie et Tito BP.

Des spectacles gratuits seront également offerts en partenariat avec le Quartier-Centre, avec des prestations de Celina Wolfe, Steve & Ginie Jackson et Cayenne à l'Espace Fonderie Horne ainsi que de William Deslauriers et Madiba King au pub Deuxparquatre.

Le festival marque également le retour des feux d'artifice, qui seront présentés à 23 h le vendredi et le samedi.

Osisko en lumière aura lieu du 4 au 6 août à Rouyn-Noranda. Les passeports sont disponibles sur le site web d'Osisko en lumière  (Nouvelle fenêtre) et seront mis en vente dans les IGA à une date ultérieure.