Un départ moyen pour la pêche au homard, mais sans inquiétude

Les pêcheurs de homard du nord-est du Nouveau-Brunswick, du nord de l'Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle-Écosse ont entamé leur saison de pêche mardi. Les premiers débarquements de homards ont eu lieu mercredi.

À Escuminac, au Nouveau-Brunswick, les pêcheurs signalent des prises plutôt modestes, ce qui est souvent le cas en début de saison.

Ce n’est pas fort. Il n’y a pas grand homard. On pense que l’eau est trop froide, vraiment, mais on va voir. [...] D’habitude, dans deux semaines, ça vient meilleur , affirme le pêcheur Mathieu Doucet.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les premiers débarquements de homards de la pêche printanière 2022 au Nouveau-Brunswick ont eu lieu mercredi. Photo : Radio-Canada

On est habitué à ça. Ça va changer. Si ça ne change pas, c’est la première fois. Normalement, ça va durer comme ça une semaine, deux semaines, et ça va augmenter graduellement parce que le homard va s’approcher de la côte , explique Edgar Daigle, qui mesure le poids des débarquements à Escuminac.

Quant au prix qui sera offert aux pêcheurs pour leurs prises, Mathieu Doucet ne le connaît pas encore. On en veut tout le temps plus , dit-il avec humour et en ajoutant qu’un prix de 7 $ à 8 $ la livre serait raisonnable .

Dans la Péninsule acadienne, les pêcheurs rapportent également un départ plutôt moyen en matière de captures. Ils ne se font pas trop de souci non plus.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du homard frais pour la fête des Mères, dimanche. Il y en a toujours pour cette occasion, assure Edgar Daigle.

Avec les renseignements de Janic Godin