Deux nouvelles éclosions de grippe aviaire en Colombie-Britannique

Une éclosion de grippe aviaire touche deux petits élevages de volailles, un à Richmond et l'autre à Kelowna, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il s'agit du troisième et du quatrième petit élevage à être touché par le virus très contagieux de l'influenza aviaire H5N1 dans la province. Un élevage commercial situé dans le district régional de North Okanagan a également été touché par une éclosion le 13 avril dernier.

Ces élevages auraient vraisemblablement été contaminés lors d'un contact avec des oiseaux migrateurs, selon un communiqué publié en fin d'après-midi mercredi par le ministère provincial de l'Agriculture et des Aliments.

À Kelowna il s'agit d'un petit élevage d'oiseaux détenus et utilisés par un seul foyer ou encore pour des raisons autres que la production de produits comestibles.

À Richmond, il s'agit d'un petit élevage (moins de 300 têtes) destiné à la production de produit animal commercial ou pour la reproduction commerciale.

Les deux élevages infectés ont été placés en quarantaine et les éleveurs de volailles situés dans un rayon de 12 kilomètres de leur proximité à un élevage infecté.

Le premier petit élevage à être touché était situé dans la Ville de Kelowna et le deuxième dans le district régional de Central Kootenay.

Le ministère provincial de l'Agriculture et des Aliments demande aux propriétaires de petits élevages et d'élevages de basse-cour d'être vigilants et d'adopter des mesures préventives.

Entre autres, réduire ou éliminer les occasions de contact entre leur volaille et les oiseaux sauvages, limiter les contacts entre les humains et l'élevage, augmenter la fréquence des nettoyages, et désinfecter tous les articles, y compris les vêtements et les chaussures, qui entrent dans l'enclos des oiseaux d'élevage.

Des oiseaux sauvages infectés ont été trouvés dans le secteur de Vanderhoof, à Lac la Hache, dans l'île Bowen ainsi qu'à Delta et à Vancouver.