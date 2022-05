Élection : le NPD ontarien promet un régime de soins dentaires

Selon des informations obtenues par CBCCanadian Broadcasting Corporation et Radio-Canada, la chef Andrea Horwath doit annoncer jeudi matin ce programme qui s’adresserait aux Ontariens à revenus faibles et moyens qui n’ont pas d’assurance privée complémentaire.

Les frais seraient entièrement couverts pour les familles dont le revenu est inférieur à 90 000 $.

Le programme serait par la suite étendu aux familles qui gagnent entre 90 000 $ et 200 000 $ et qui devraient payer une partie de la facture jusqu’à concurrence de 50 %.

Type de services couverts :

Examens dentaires et radiographies

Nettoyages et applications de fluor

Obturations, couronnes et autres réparations

Traitement des gencives

Dentiers

Orthodontie à des fins autres qu’esthétiques

Le parti estime qu’une famille de quatre personnes pourrait économiser 1240 $ par an, si tous les membres subissent des examens et nettoyages et que chaque enfant doit faire traiter une carie.

Un couple de personnes âgées économiserait jusqu’à 360 $ annuellement, auxquels pourraient s’ajouter 1200 $ pour l’achat de dentiers.

Un gouvernement néo-démocrate n’attendrait pas la mise en place du programme fédéral pour offrir la couverture à ses citoyens, mais l’administrerait dans la province une fois qu’il sera adopté.