Les 500 $ de Québec contre l’inflation sont insuffisants pour plusieurs, selon l’IRIS

Cette estimation est une nouveauté de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques incluse dans sa publication 2022 sur le revenu viable, à savoir le revenu nécessaire après impôts pour vivre dignement, hors de la pauvreté.

Ainsi, en comparant le revenu viable de 2021 par rapport à celui de 2022, il en ressort que pour une personne seule vivant à Saguenay le revenu supplémentaire serait de seulement 58 $ de plus, une fois le logement, la nourriture et le transport payés pour l'année 2022.

Par contre, un parent avec un enfant aura au final 1829 $ en moins et un couple avec deux enfants aura 1365 $ en moins, même s'il reçoit 1000 $ du gouvernement.

Considérant la place que prend l’inflation dans l’espace public ainsi que dans l’espace économique, il était évident qu’un outil comme celui du revenu viable était tout fait pour mesurer l’efficacité du crédit anti-inflation du gouvernement , est-il écrit dans l'étude.

Depuis maintenant sept ans, l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques établit un classement de sept grandes villes du Québec. Les autres municipalités étudiées sont Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières et Sept-Îles. Pour Saguenay, nous avons étudié le revenu viable dans l’arrondissement de Chicoutimi , précise l’étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques .

Ainsi, une personne vivant seule à Saguenay aura besoin de 25 128 $ pour joindre les deux bouts dignement, un adulte vivant avec un enfant nécessitera 46 162 $ alors qu’un couple avec deux enfants devra compter sur un revenu net de 61 385 $.

Saguenay se classe très bien pour le premier cas type et le troisième, mais pour un parent et un enfant, l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques estime que le service de transport en commun est insuffisamment efficace pour pouvoir aller chercher l'enfant après le travail au CPECentre de la petite enfance et revenir à une heure acceptable. Cet adulte doit alors se doter d’un véhicule, ce qui augmente le revenu minimum nécessaire par rapport aux autres villes. Quant à une famille de quatre, une voiture est considérée comme essentielle dans toutes les régions, avec le transport en commun en appoint.

L'IRIS estime que le service de la Société de transport du Saguenay (STS) ne convient pas à un parent qui a un enfant à sa charge. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Pour ce qui est de l’impact de l’inflation, et des 500 $ de Québec, c’est surtout la hausse des loyers au Québec qui joue un grand rôle. L’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques estime cependant une hausse plus modeste à Saguenay pour une personne seule, soit 206 $ en plus, contre 818 $ à Gatineau.

À Saguenay, la hausse de la facture pour la nourriture représente 235 $ pour une personne seule, 328 $ pour un adulte et un enfant et 607 $ pour deux adultes et deux enfants.

Par contre, les coûts du transport en commun sont demeurés les mêmes.