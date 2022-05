Les bagarres continuent au parc Lepage à Rimouski

Des armes blanches ont été saisies, ainsi que des pistolets à air comprimé, confirme la Sûreté du Québec.

Le conseiller municipal pour le district de Saint-Robert et membre du comité de travail pour tenter de régler les problèmes de bagarres au parc Lepage, Jocelyn Pelletier, s'inquiète de cette situation.

Au cours des dernières semaines, il y a eu des événements un peu plus violents qu’à l’habitude. On me rapporte de plus en plus de faits qui sont graves , explique M. Pelletier.

Le conseiller du district Saint-Robert, Jocelyn Pelletier (archives). Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

À écouter : Jocelyn Pelletier en entrevue à l'émission Même fréquence

Il affirme que la Ville de Rimouski, le Centre de services scolaire (CSS) des Phares et les directions d’écoles sont présentement proactifs par rapport à ce problème et tentent de trouver des moyens pour assurer la sécurité des jeunes au parc.

Jocelyn Pelletier indique que diverses actions seront prochainement menées sur place. Des ressources ont également été engagées, indique le conseiller.

« On va probablement mettre plus de surveillance dans le parc Lepage et contrôler plus les accès au parc sur les heures du midi. » — Une citation de Jocelyn Pelletier, conseiller municipal pour le district de Saint-Robert de Rimouski

Pour augmenter la surveillance sur l'heure du midi, il propose aussi d’offrir des activités destinées aux adultes dans le parc.

Les policiers étaient visibles au parc Lepage à Rimouski en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada

M. Pelletier souligne que de nombreuses actions de sensibilisation sont également déployées auprès des jeunes, mais que l'implication des parents dans l’éducation de leurs enfants est importante.

Je ne veux pas cibler tous les parents, il y en a de très bons. Mais, il y en a peut-être certains qui ne sont pas au courant de ce que leurs enfants font durant l’heure du dîner. C’est une responsabilité collective , raconte Jocelyn Pelletier.

Des lettres ont également été envoyées aux parents des jeunes fréquentant les écoles secondaires de Rimouski.

Les bagarres dans lesquelles s'affrontent notamment des élèves de l'école secondaire Paul-Hubert perdurent depuis l'automne 2018.