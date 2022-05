L’audience du New York Times a explosé grâce à Wordle

L’achat en janvier du jeu de lettres en ligne Wordle a permis au New York Times d’attirer 10 millions de nouveaux utilisateurs et utilisatrices, a annoncé le quotidien américain mercredi dans la cadre de la publication de ses revenus trimestriels.

Le groupe de presse The New York Times Company (NYTC) a par ailleurs déclaré que la version numérique du journal a connu une augmentation nette de 387 000 personnes abonnées au premier trimestre, sur un total qui se chiffre désormais à 9,1 millions.

Le NYTC n’a cependant pas révélé quel pourcentage de ces nouveaux abonnements représente les adeptes de Wordle.

Créé par l'ingénieur gallois Josh Wardle, le jeu consiste à découvrir un mot de cinq lettres en six essais seulement. La plateforme ne met en ligne qu'un seul mot par jour.

Selon le New York Times, le jeu, lancé en octobre 2021, ne comptait que 90 joueurs et joueuses à ses débuts. En janvier, plus de 300 000 personnes y jouaient, et le groupe précise que, maintenant, des millions de personnes jouent quotidiennement à Wordle, racheté pour une somme à sept chiffres.

L'acquisition s'inscrit dans le contexte de la diversification du New York Times, qui propose déjà un abonnement spécifique aux jeux, avec en vedette les mots croisés, service qui a récemment franchi le million de personnes abonnées.

Le New York Times a indiqué en janvier que Wordle demeurerait gratuit et a assuré que sa configuration ne serait pas modifiée.