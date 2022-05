Les Olympiques ont pris le deuxième rang du classement dans l’Ouest, avec 39 victoires en 68 matchs. Ils ont devancé leurs adversaires par 33 points. Les Foreurs se sont toutefois bien tirés d’affaires contre Gatineau en saison régulière remportant trois des sept duels entre les deux formations.

« C’est les séries, mais en même temps on est prêts, on a bâti notre saison pour être prêt à ce premier match là. Je regarde comment on se comporte à l'entraînement depuis le jour 1, les gars sont extraordinaires. Il faut avoir confiance en ça. On a grandi à travers la saison et je les sens fin prêts. » — Une citation de Louis Robitaille, entraîneur-chef

La situation est bien différente de l’an dernier pour les Olympiques qui ont été défaits en première ronde par l’Armada. Presque toute l’équipe avait contracté le coronavirus peu avant les séries en avril 2021.

Les vétérans veulent absolument remporter la Coupe du Président, cette année. L’attaquant Simon Pinard s’attend à ce qu’il y ait plus de fébrilité, plus de jeu physique dans le premier match . Malgré tout, il insiste sur ce qui fait l’identité de l’équipe.

On est capable de jouer physique, mais en même temps, il faut ajouter une touche de skills, utiliser notre vitesse , explique-t-il à la caméra.

« Je suis un gars de mission, je m’en vais pour gagner, je suis là pour ça. » — Une citation de Simon Pinard, attaquant

Je veux essayer de faire la différence, c'est sur , lance l’attaquant. Le jeu se resserre en séries, il y a moins de buts, les prolongations sont à cinq contre cinq aussi , précise Pinard, en référence aux nombreuses défaites de son club en temps supplémentaire durant la saison.

Je veux absolument gagner les séries , affirme à son tour Rémi Poirier, gardien de but pour l’équipe. Cette année tout est en place pour gagner les séries et gagner des matchs.

Choix de 5e ronde en 2017, Rémi Poirier aura joué toute sa carrière junior avec les Olympiques (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

La formule ajoute une certaine pression sur l’athlète. En tant que gardien, des 3 de 5, tu ne peux pas te permettre de connaître une très mauvaise performance , fait-il valoir. Ça peut couter un match à ton équipe et à partir de là ça va vite.

« Je me mets de la pression là-dessus, mais pas plus que ça, je ne me dis pas que je dois absolument [bien jouer], je mets de la bonne pression pour bien faire ! » — Une citation de Rémi Poirier, gardien de but

Tristan Luneau compte quant à lui sur l'énergie des partisans pour livrer une bonne performance. C’est un grand avantage d’avoir les partisans à Gatineau , avance-t-il. Je suis sûr qu’ils vont être en grand nombre pour les séries, c’est excitant et j’ai très hâte de commencer.

Selon lui, la joute s'annonce serrée. Ils connaissent nos tendances et on connaît les leurs , rappelle-t-il. Je m’attends à une partie d’échec sur la glace et c’est le premier qui va briser et ouvrir le jeu qui va perdre.

Tristan Luneau devrait trouver preneur en première ronde du repêchage 2022 de la LNH (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

L'entraîneur-chef, Louis Robitaille, soutient que les joueurs sont prêts, qu’ils sont fébriles et enthousiastes . Le pilote des Olympiques tient cependant à ce que l’équipe se concentre sur un match à la fois.

Se dire qu'on ne peut pas en perdre une, ça serait une pression qui ne sert à rien , mentionne-t-il. Le but c’est de gagner le match #1 et ensuite, on pensera au match d’après.

Avec les informations de Jonathan Jobin