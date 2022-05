L’agrile du frêne fait des ravages à Drummondville

Une importante opération d'abattage sur le site d'arbre en arbre tire maintenant à sa fin dans le secteur Saint-Joachim-de-Courval.

L'objectif de la coupe était de limiter les risques découlant de la propagation de l'insecte ravageur, qui a déjà fait de lourds dommages, selon l'arboriculteur en chef et président-directeur général d'Élagage Drummond, Pierre-Olivier Lachapelle.

On commence à avoir des troncs qui sont attaqués. Au départ, l’agrile s’attaque à la ramure plus fine de l’arbre, elle commence en haut. Progressivement, elle descend et descend au fur et à mesure qu’elle se multiplie. Là, on est rendu dans le sérieux , indique-t-il. Le travail devait donc, selon lui, s’effectuer rapidement.

C'est très triste ce qui se passe ici. On est dans la forêt Drummond, et c'est la place où il y a le plus de frênes. Ça adonne que c'est un parc où il y a beaucoup de gens qui circulent. Nous, on travaille autant que faire se peut pour la sécurité des gens , souligne-t-il.

Plus d'une vingtaine d'arbres ont été coupés pour limiter la propagation de l'agrile du frêne. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

L’opération représente la plus importante menée depuis l’apparition de l’insecte ravageur dans la région il y a cinq ans, explique le directeur général de Réseaux plein air Drummond et d'Extéria, Étienne Hamel.

C'est une concentration de frênes. On ne coupe pratiquement que du frêne cette semaine, plus d'une vingtaine. On en coupait généralement trois ou quatre chaque année, mais là, c’est environ 24. C'est beaucoup, ça va paraître, mais on va avoir des mesures compensatoires , souligne-t-il.

Cette opération n'affectera pas le début de la saison d'arbre en arbre, prévue samedi.

Puisqu'il est proscrit de le déplacer, le bois coupé encore sain devrait être converti en mobilier urbain ou offert à des artisans locaux.

Une opération de coupe des arbres est en cours à Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

L’idée, c’est d’essayer de le valoriser le plus possible, que ce soit en le planchant pour faire des bancs et des tables, on s’ouvre également si des artistes se sentent tentés par l’expérience. L’idée, c’est de faire des œuvres , souligne M. Hamel.

Depuis 2017, 850 frênes ont été abattus et chacun remplacé par deux arbres à Drummondville. Selon le gouvernement du Canada, une fois installé dans une région, l’insecte détruit généralement 99 % de tous les frênes en moins d’une décennie.

Avec les informations de Jean-François Dumas