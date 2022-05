Un artéfact du chef des Cris des Plaines, Poundmaker, remis à ses descendants

La cérémonie de rapatriement du bâton cérémoniel du chef de la communauté éponyme, la Nation crie Poundmaker, a eu lieu mercredi sur le site du lieu historique national du Canada de Fort-Battleford

L'activité s’est conclue avec la signature officielle de l’accord du rapatriement et le transfert en main propre du bâton.

L'événement d’aujourd’hui [mercredi] est une bonne fermeture d'un cercle, d'un seul cercle , indique le conservateur du musée Chief Poundmaker, Floyd Favel.

Selon lui, la famille avait le droit de récupérer tous les objets de Poundmaker. Espérons que les autorités et les autres institutions au Canada, aux États-Unis et dans le monde puissent reconnaître notre perte et rendre ces objets à une histoire correcte , déclare M. Favel.

Le rapatriement de l’artéfact, une fierté pour la famille Poundmaker

La remise de l’artéfact revêt beaucoup d’importance pour la famille Poundmaker. Selon l'arrière-arrière-petite-fille du chef Poundmaker, Pauline Poundmaker, aussi appelée Brown Bear Woman, ce rapatriement permet d’honorer la mémoire de son ancêtre.

« Aujourd'hui est un autre jour historique. Je pense à ma mère [...] et à combien elle serait fière. » — Une citation de Pauline Poundmaker, aussi appelée Brown Bear Woman, arrière-arrière-petite-fille du Chef Poundmaker

Le chef Poundmaker était un homme très important et c’est un honneur de faire la bonne chose, de rapatrier ses effets personnels afin qu’il puisse reposer en paix, que son esprit puisse reposer en paix , indique-t-elle.

Pour sa part, Adriana Bacheschi, surintendante de l’unité de terrain sud pour Parcs Canada, estime que deux choses sont primordiales dans la réconciliation avec les Premières Nations, le dialogue et l’action.

Elle a donc tenu à rappeler l’importance de la vérité dans le processus de réconciliation.

La clé de la réconciliation est la vérité, le retour sur le passé, sur les histoires difficiles sur lesquelles notre pays s’est bâti. Nous avons besoin de revisiter ce passé , indique Mme Bacheschi.

Cet artéfact est l’un des bâtons cérémoniels qui appartenaient au chef Poundmaker Photo : Courtoisie Parcs Canada

Trois ans plus tard, les membres de la famille Poundmaker et Parcs Canada poursuivent dans cet effort de réconciliation avec le rapatriement de cet artéfact.

Le chef de la Nation Poundmaker, dont le nom cri était Pihtokahanapiwiyin, avait été arrêté pour trahison en 1885, lors de la Résistance du Nord-Ouest. Son bâton cérémoniel a été saisi durant cette période.

La famille estime que près d’une trentaine d’entre eux seraient dispersés à travers le Canada et ailleurs.

En 2019, le gouvernement du Canada a officiellement innocenté le chef Poundmaker et a présenté des excuses officielles à sa descendance.

Avec les informations de Jérémie Turbide et de Yasmine Ghania