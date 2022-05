Les conditions pourraient être annonciatrices de fortes inondations au Yukon

Au Yukon, tous les yeux sont rivés sur les cours d’eau et la fonte des glaces. Le gouvernement du territoire est préoccupé par la situation en raison du fort manteau neigeux, a-t-il expliqué lors d'un point de presse pour faire le bilan de la situation. Toutefois à Dawson, les risques sont plus faibles que prévu, a expliqué le chef pompier de la Ville.

Au niveau territorial, les autorités se montrent préoccupées par la situation. Holly Goulding, hydrologue principale au gouvernement du Yukon, fait savoir qu'il est possible que des accumulations de neige record dans huit des onze bassins versants du territoire puissent entraîner des inondations généralisées si la neige fond plus rapidement et sur une période plus courte que lors de la dernière débâcle printanière.

Selon Mike Smith, le météorologue en chef de la Gestion des feux de forêt, les prévisions font état de températures au niveau ou en dessous des normales de saison pour les deux prochaines semaines et les trois prochains mois. Cela pourrait retarder la fonte de la neige.

Plus la fonte est retardée, plus il y a de chance de voir des températures élevées ou des épisodes de pluie généralisés qui provoquent une fonte rapide , explique Holly Goulding, ajoutant que le volume d’eau ainsi créé pourrait être à l’origine d’inondations.

Elle note que les communautés les plus à risque sont Rock Creek, Carmacks, Teslin, Upper Liard, Ross River, Pelly Crossing et Old Crow.

La période allant de la mi-mai à la fin juin sera une période critique, croit Holly Goulding.

Une situation stable à Dawson pour l'instant

Jusqu'ici tout va bien , résume pour sa part le chef du département des pompiers de Dawson, Mike Massery.

Il explique qu’un embâcle s’est formé mardi sur la rivière Klondike, en amont du fleuve Yukon. Par contre, la débâcle ne devrait pas se produire avant plusieurs jours sur le fleuve, selon Mike Massery.

Les images satellites montrent que le fleuve Yukon, en aval de Dawson, présente de bonnes zones ouvertes. Ainsi, lorsque la glace se brisera devant la ville, elle aura un endroit où se déplacer.

En revanche, il explique être un peu plus préoccupé par la communauté de Rock Creek, située à une vingtaine de kilomètres de Dawson sur la rivière Klondike.

Chaque année, des résidents doivent être évacués et bouger certains de leurs objets encombrants et Mike Massery pense que ce printemps, avec la plus grosse quantité de neige qui doit fondre, il faudra probablement évacuer plus de monde.

Le pont de glace qui relie Dawson à Dawson Ouest n'est plus utilisable alors que le fleuve Yukon fond progressivement. Photo : Chris MacIntyre / CBC

Récemment, lui et ses collègues ont fait du porte-à-porte avec toute l’information nécessaire sur les bonnes pratiques lors d’inondations. Jeudi, ils doivent recevoir du sable et des sacs à remplir de Whitehorse pour les distribuer à plusieurs points clefs de la ville.

« Nous faisons venir 50 000 sacs de sable [vides], j’espère que c’est 30 000 de trop, mais mieux vaut prévenir que guérir. » — Une citation de Mike Massery, chef des pompiers de Dawson

Mike Massery ajoute qu’un groupe de jeunes qui doit rester à Dawson jusqu’à juin a offert à la ville de préparer des sacs de sable pour aider la communauté.

Il a discuté mercredi avec l'hydrologue qui surveille les cours d’eau de la région et explique que celui-ci est plutôt confiant.

Il dit qu’en ce moment, la situation est aussi bonne qu'elle peut l'être. Nous sommes heureux de l'entendre. Il y a un mois, nous étions à un niveau modéré (de risques d’inondations) à Dawson et maintenant nous sommes à un niveau de risque faible.

Avec des informations de Michel Proulx et George Maratos