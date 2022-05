Les chefs courtisent la grande région de Toronto en cette première journée de campagne

Il y a beaucoup de sièges dans la région, mais ce qui est peut-être même plus important, c’est que ce ne sont pas des sièges gagnés d’avance , constate le politologue Peter Graefe de l'Université McMaster.

Toutes les élections récentes, en Ontario, se gagnent ou se perdent dans la région torontoise , ajoute-t-il, citant les majorités obtenues par sur la scène fédérale par Stephen Harper en 2011 et Justin Trudeau en 2015 et les victoires au provincial de Kathleen Wynne en 2014 et Doug Ford en 2018.

Le chef conservateur Doug Ford met de l'avant ses projets d'infrastructure. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

À Brampton mercredi, le chef progressiste-conservateur a répété sa promesse de construire des autoroutes, notamment le controversé projet d’autoroute 413, qui passerait par les régions de Halton, Peel et York.

Mes amis, nous disons oui à la construction de routes et d’autoroutes, peu importe où vous vivez, a lancé Doug Ford. Nous éliminerons les excuses, les obstacles et les retards; il est temps de commencer à couler le béton.

Néo-démocrates et libéraux s’engagent, s’ils remportent les élections, à abandonner le projet d’autoroute 413.

Le chef libéral Steven Del Duca a profité du lancement de la campagne pour chercher à se démarquer, en promettant d’utiliser l’argent ainsi économisé pour rénover et construire des écoles. Les conservateurs ne peuvent pas s’en empêcher, a-t-il soutenu. L’une des premières choses qu’ils vont faire est de s’en prendre à nouveau au système public d’éducation.

La santé, les soins de longue durée, le logement et l’augmentation du coût de la vie font partie des priorités des électeurs, selon la chef néo-démocrate Andrea Horwath, qui compte s’attaquer aux problèmes sur ces différents fronts et brandit le spectre de réductions budgétaires, si les conservateurs sont réélus.

Nous sommes les seuls qui peuvent battre Doug Ford , a soutenu Mme Horwath, qui invite les électeurs à ne pas diviser le vote entre le NPD et les libéraux.

La candidate vedette Dianne Saxe, ancienne commissaire à l'environnement de l'Ontario, et le chef des verts Mike Schreiner lors du lancement de la campagne. Photo : Radio-Canada

Le chef des verts considère pour sa part que les vieux partis ne sont pas à la hauteur. Les demi-mesures et l’inaction, particulièrement face à la crise climatique, n’assureront pas à nos enfants un avenir vivable , a affirmé Mike Schreiner.

Les verts proposent notamment de tripler la fréquentation du transport en commun en 10 ans et d’aider les propriétaires à rendre leur maison plus écoénergétique. M. Schreiner rappelle toutefois qu’ils veulent aussi s’attaquer à d’autres problèmes comme les failles du système de santé et la crise en santé mentale que la pandémie a rendus plus évidents encore.

Avec les informations de La Presse canadienne