Marfa, oasis de création pour les artistes

Sur la route qui mène à Marfa, au milieu de nulle part, surgit un magasin de la marque de luxe Prada, où rien n’est à vendre. C’est en fait une œuvre d’art qui annonce la particularité de cette ville de 2000 âmes où on compte pas moins de 19 galeries et expositions d’arts visuels.

Beaucoup de monde se fait prendre en photo devant le faux magasin Prada à Marfa, au Texas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Carrefour de création

Tout a commencé il y a 50 ans, sur une base militaire désaffectée où étaient amenés des prisonniers allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Pour des raisons de droits d’auteur, on ne peut pas beaucoup montrer de ce qu'on peut y voir, car la Fondation Chinati gère l’héritage de Donald Judd, un artiste minimaliste new-yorkais dont les créations sont exposées sur le site de la base. Il a, en quelque sorte, fait de Marfa un véritable carrefour de création.

La ville de Marfa, au Texas, en plein milieu du désert de Chihuahua, à une heure de la frontière mexicaine Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Des touristes viennent de partout pour découvrir d'étranges formes de béton, de métaux érigés en exposition , explique John Karst, guide de la Fondation Chinati.

« Il y a vraiment une connexion que Donald Judd a instaurée ici et qui a conduit à la création de cette communauté artistique unique de Marfa. » — Une citation de John Karst, guide de la Fondation Chinati

Ainsi, à Marfa, on chuchote qu’une personne sur quatre se définit comme artiste.

L'artiste Julie Speed, qui s'est installée à Marfa il y a 15 ans, en apprécie le calme pour créer. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Parmi tous ces créateurs, il y a l’artiste Julie Speed, qui s’est installée ici il y a 15 ans. Ses peintures se vendent un peu partout pour des dizaines de milliers de dollars.

Le fait que les curieux qui s’aventurent à Marfa à certains moments de l’année quittent ensuite la petite ville fait du bien à Julie Speed, qui préfère le calme. Il n’y a personne ici. Pour moi, c’est l’isolement. J’aime avoir de l’espace et ne rien devoir faire sur le plan social.

L'une des 19 galeries d'art de Marfa, au Texas Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il y a un flot de touristes et puis tout le monde s’en va. Après, c’est comme les buissons qui virevoltent dans la rue. Et tous ceux qui vivent ici poussent un soupir de soulagement.

Être artiste loin des grandes villes

La Montréalaise Magalie Guérin a aussi choisi Marfa. Je vis dans une petite ville, mais on est dans le désert, ça m’impressionne tellement. C’est un gros changement, surtout pour quelqu’un qui a toujours vécu dans les grandes villes. Quand je dis New York, c’est : "Ah New York!" Après ça, Chicago : "Ah Chicago!" Et puis là, Marfa, les gens disent : "Euh, quoi?"

Artiste d’art abstrait, Magalie Guérin a décidé de s’établir à Marfa. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Artiste d’art abstrait, elle a décidé de s’établir ici après une résidence au sein de la Fondation Chinati. J’ai l’impression que c’est nécessaire pour chaque artiste de venir ici au moins une fois pour visiter. Maintenant, on n’a plus besoin d’être dans les grandes villes pour faire partie du mouvement. La vie peut être un petit peu plus plaisante, simple, belle, au niveau de l’environnement.

Marfa est-elle donc une muse? Là-dessus, ses résidents s’entendent.

« Depuis que je suis venue ici en 2018, les couleurs de mes peintures ont beaucoup changé. » — Une citation de Magalie Guérin, artiste d'art abstrait

Les peintures de Julie Speed, artiste de Marfa, se vendent un peu partout pour des dizaines de milliers de dollars. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Tout le monde me demandait comment ma peinture avait évolué depuis Marfa, explique Julie Speed. Maintenant, je suis bien meilleure pour peindre les nuages.

Marfa, aussi la nuit

Marfa, l’artistique, vit aussi la nuit. Dans les ténèbres, en plein milieu d’un champ, Rob Mazurek, un musicien de Chicago qui joue un peu partout dans le monde, exécute une de ses pièces musicales à la trompette alors que des écrans géants projettent un enchevêtrement de couleurs psychédéliques. Il a lui aussi choisi la ville texane.

Rob Mazurek, un musicien de Chicago qui joue un peu partout dans le monde, exécute une de ses pièces musicales à la trompette dans un champ de Marfa le soir. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

C’est l’idée d’être plus spontané et sérieux dans la création qui m’a attiré ici. C’est une ville de 2000 personnes, mais c’est incroyablement riche culturellement, pas juste dans les arts visuels, mais aussi dans la littérature et la musique. C’est absolument inspirant et je ne suis pas près de partir d’ici , témoigne le musicien.

En plein milieu du désert de Chihuahua, à une heure de la frontière mexicaine, se trouve la petite ville texane de Marfa. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Loin du tumulte des grandes villes, Marfa continue d’être un aimant pour les artistes. Un coin de pays hors du temps, où la culture survit et rayonne, en plein milieu du désert.