Un duel éliminatoire Saguenéens-Remparts bien différent de l’an passé

Les deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) croiseront le fer dans une série au meilleur de cinq rencontres pour un deuxième printemps consécutif. L’an passé, les Sags avaient eu le dessus sur leurs rivaux de la 175, dans une série de deuxième ronde.

Cette fois, la tâche s’annonce plus compliquée pour les hommes de Yanick Jean, qui ont terminé au huitième rang de l’association Est alors que les Remparts ont terminé au sommet du classement général. Il s’agira du septième affrontement éliminatoire opposant Québec et Chicoutimi.

Yanick Jean, l'entraîneur des Sags. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

C’est un peu un copié-collé de l’an passé avec les rôles qui sont inversés. On avait une bonne formation. Ils avaient une formation plus jeune. On avait beaucoup de pression, on se devait de gagner et on dirait que c’est l’opposé cette année , observe l’entraîneur-chef des Saguenéens en entrevue à Radio-Canada.

Dans la réalité cyclique du hockey junior, rares sont les équipes qui performent année après année. Après avoir aspiré aux grands honneurs lors des deux campagnes précédentes, les Saguenéens ont amorcé un virage jeunesse l'été dernier, ce qui explique pourquoi ils ont connu moins de succès cette saison.

Un pas à la fois

En saison régulière, les Sags n’ont remporté qu’une victoire en huit duels contre la bande de Patrick Roy. Jean est bien conscient que son club est loin d’être favori et c’est pour cette raison qu’il demandera à ses protégés de prendre une bouchée à la fois.

On essaie de se préparer en se concentrant sur nous et non par rapport à l’équipe contre qui on va jouer. On veut penser à ce qu’on a à faire parce que ça ne donne rien vraiment de chercher des faiblesses à l’adversaire quand tu joues contre une équipe qui a fini première au classement général , analyse le pilote chicoutimien.

« On va se concentrer sur nous et on va y aller une présence à la fois, une période à la fois et un match à la fois. On ne peut pas voir ça comme une montagne. Il faut quasiment se dire qu’on joue contre nous-mêmes. » — Une citation de Yanick Jean, entraîneur-chef des Saguenéens

Malgré l’écart de 44 points entre les deux clubs au classement, son homologue chez les Remparts, Patrick Roy, croit que les Saguenéens offriront une vive opposition tout au long de la série.

Hommage aux vétérans

Yanick Jean a tenu à rappeler que plusieurs personnes voyaient les Saguenéens hors du portrait éliminatoire après leurs transactions du temps des Fêtes, où ils se sont notamment départis de l’attaquant Félix Lafrance, l’un des meilleurs joueurs de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Il a souligné l’apport de ses vétérans de 20 ans Michaël Pelletier, William Rouleau et Christopher Inniss.

Lors du dernier match au centre Georges-Vézina le 19 avril, les Remparts l'avaient emporté 6-1 face aux Saguenéens. Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, André Émond

Nos trois joueurs de 20 ans nous ont amenés là. Ils ont eu un impact incroyable sur notre chambre, tout le leadership, c’est Pellerin, c’est Inniss, c’est Rouleau qui ont été capables d’amener les autres avec eux […] on se sent privilégié d’être là et on sent qu’on a fait des pas en avant avec notre équipe , a mentionné Jean.

Le défenseur des Remparts, Louis Crevier, vivra un moment spécial durant la série puisqu'il affrontera la formation avec laquelle il a disputé ses trois premières saisons dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

La série se transportera lundi au centre Georges-Vézina à l’occasion du troisième match. Si nécessaire, le match numéro quatre sera présenté mardi, également à Chicoutimi.