Des membres d’Envol 91 FM s’opposent toujours à l’élection du nouveau C.A.

L’élection du nouveau conseil d’administration de la radio communautaire manitobaine Envol 91 FM , tenue il y a plus de deux semaines, ne fait toujours pas l’unanimité dans la communauté, obligeant les membres du nouveau C.A. à en défendre encore la légitimité, mercredi.

Dans le journal La Liberté, mercredi, une centaine de personnes ont signé une lettre ouverte dans laquelle elles soulignent des irrégularités.

Les signataires allèguent qu’une personne a tenté d’ajouter des votes au moment du dépouillement, et mettent en doute la légitimité du vote en ligne.

Ils écrivent que des personnes ont rapporté avoir pu voter en ligne sans être inscrit à l’assemblée générale annuelle ou sans être membre de la radio, encore qu’une personne aurait pu voter deux fois, soit en format papier et en ligne.

Ils ajoutent que certains scrutateurs disent n’avoir dépouillé que les votes en personne et ne pas avoir eu accès aux votes en ligne.

Dans la lettre ouverte, les membres demandent la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire.

Ils souhaitent qu’un vote se tienne pour destituer le présent conseil d’administration, fraîchement élu.

Les membres souhaitent remettre en cause la transparence et la procédure de la tenue du vote du 19 avril.

J’ai signé parce qu’à la suite de la réunion on est tous restés avec un malaise. Il y a eu une question toute simple qui a été posée. Combien de personnes avaient le droit de voter et combien de votes il y a eu?. On n’a pas répondu , raconte Nathalie Kleinschmit, une membre de la radio Envol 91 FM.

La situation est injuste pour le nouveau C.A. Comment travailler si sa légitimité est déjà en doute , poursuit-elle, précisant qu’elle ne remet pas en cause les compétences du nouveau conseil d'administration.

Elle aurait souhaité que les candidats puissent se présenter avant le vote et mettre de l’avant leur motivation.

Elle estime que le processus de vote n’a pas été transparent, notamment la méthode de vote, le formulaire Google sans contrôle et ensuite les scrutateurs qui n’étaient pas d’accord.

Les scrutateurs ont écarté un lot de sept votes, que quelqu’un avait amené dans la salle de dépouillement, après que les votes furent ramassés.

La version de la présidente d'Envol 91 FM

La nouvelle présidente de la radio Envol 91 FM, Blandine Tona, estime que les membres signataires ne parlent que de soupçons et se fondent sur des opinions.

On n’a aucun élément de doute, toutes les questions ont été répondues. Ceux qui géraient les élections ont été formels, il n’y avait pas d’irrégularités. Il n’y a aucun motif de penser qu’il y avait fraude. Pourquoi utilise-t-on ces mots qui sont si forts qu’on associe maintenant au conseil d’administration pour lui enlever sa légitimité , rétorque Mme Tona qui a été rassurée par le déroulement du vote en ligne.

Blandine Tona, la nouvelle présidente du conseil d'administration de la radio communautaire Envol 91 FM. Photo : Radio-Canada

La Société de la francophonie manitobaine a été mandatée pour gérer la partie virtuelle des assemblées générales extraordinaire et annuelle, dont le vote en ligne.

La SFMSociété de la francophonie manitobaine défend l'intégrité du processus électoral en ligne.

Le processus visant la collecte des votes en présentiel et électronique était surveillé par six scrutateurs élus par l’AGA pour superviser le processus électoral. Par ailleurs, les scrutateurs auraient pu, à tout moment du processus électoral, demander de valider les bulletins de vote électronique ou physique , écrit la SFMSociété de la francophonie manitobaine par courriel.

Or, aucune demande à cet effet n’a été effectuée à notre connaissance. Certains bulletins de vote électroniques ont été rejetés au motif qu’ils n’étaient pas complétés conformément aux exigences du processus électoral , poursuit-elle.

L'organisme explique que les résultats contenus dans le formulaire Google en ligne étaient automatiquement comptabilisés à l’aide d’un fichier Google Sheets, l'équivalent d'un document de calcul Excel.

Mme Tona explique également que les 7 votes mis en doute provenaient de 7 personnes qui avaient voté en retard, parce qu’ils terminaient de prier dans une salle adjacente.

Elle confirme que ces votes ont été écartés puisqu’ils sont arrivés en retard, une version soutenue par le président de l'assemblée générale annuelle, Raymond Lafond.

La présidente de la radio Envol 91 FM se dit prête à répondre aux questions des membres de la communauté.

Mme Tona veut également discuter avec les autres membres du C.A. pour pouvoir se concentrer sur les nouvelles tâches du groupe.

En fin d’après-midi, mercredi, la lettre n’a pas été envoyée officiellement au conseil d'administration d’Envol 91. Il s’agit d’une lettre d’opinion publiée dans le journal.

Dans ce contexte, le C.A. n’est pas soumis d’accepter les demandes des signataires selon les règlements.

Le conseil d’administration a prévu de se rencontrer mercredi soir pour en discuter.

Avec les informations de Chantallya Louis et d'Abdoulaye Cissoko