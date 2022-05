Avec la campagne électorale qui s'amorce, ils espèrent être mieux écoutés par les divers partis ainsi que leurs leaders.

Marco Roy, qui habite à Sault-Sainte-Marie, est désabusé.

Je crois que cette année, comme la majorité du temps, on ne se fait pas entendre , répond-il, quand on lui demande ses impressions sur l’intérêt que portent, jusqu’ici, les divers chefs de parti aux enjeux du Nord de l’Ontario.

La région géographique que représente le Nord de l’Ontario constitue environ 88 % du territoire de la province, mais elle n’est habitée que par 5,5 % de la population, selon les données de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Marco Roy habite à Sault-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

La région compte 13 circonscriptions au provincial et est donc représentée par 13 députés à l’Assemblée législative sur un total de 124. À titre comparatif, la ville de Brampton qui compte plus de 600 000 habitants et dont la superficie est d’un peu plus de 265 kilomètres carrés compte cinq circonscriptions — l’une d’entre elles comprend toutefois une partie de la ville de Mississauga.

Marco Roy est convaincu que ces données expliquent ce qu’il perçoit comme un manque de gros changements dans le Nord, où il a grandi.

« À cause [du fait] que la majorité de la population est dans le Sud de l’Ontario, le monde [se dit] que c’est plus à leur avantage d’investir tout leur argent dans le Sud de l’Ontario. » — Une citation de Marco Roy, résident du Sault-Sainte-Marie

Pourtant, remarque-t-il, investir davantage dans le Nord serait bénéfique pour la province et non seulement pour nous qui vivons ici .

Le développement d’infrastructures touristiques fait défaut, observe-t-il, déplorant que plusieurs citoyens dépensent toujours ailleurs comme aux États-Unis pour leurs vacances.

L’Ontario, spécifiquement dans le Nord, où la population est faible, c’est comme un gros diamant de ressources naturelles, de beauté, qu’on n’utilise même pas à notre avantage.

Protection de l'environnement

André Riopel, qui habite aussi à Sault-Sainte-Marie, croit que la région n’a jamais eu beaucoup d’influence parce qu’[elle] n’a pas vraiment beaucoup de membres du Parlement .

Je crois quand même qu’il faut faire attention à ce qui se passe dans le Nord de l’Ontario , note-t-il.

Promoteur des activités de plein air, il ajoute qu’il s'intéressera particulièrement, dans cette campagne, à ce que les divers partis politiques auront à dire au sujet de la protection de l’environnement.

André Riopel, qui habite à Sault-Sainte-Marie, est particulièrement préoccupé par la protection de l'environnement. Photo : Capture d'écran

Il souligne que même si l’économie locale est dominée par le secteur industriel — l’aciérie Algoma Steel est l’un des principaux employeurs de Sault-Sainte-Marie —, on est en train de développer une économie intelligente axée entre autres sur l’informatique.

Ce virage attire de nouveaux travailleurs en provenance de grandes villes comme Toronto, qui viennent dans le Nord parce que [la vie] coûte moins cher et parce qu’il y a un style de vie qui est encore très bon .

« Mais si on va ruiner nos villes en construisant une usine de ferrochrome et faire des produits pour développer de grosses batteries pour les automobiles, on va ruiner ce qui est beau dans notre ville. Alors, ça, ça m’intéresse beaucoup. » — Une citation de André Riopel, résident de Sault-Sainte-Marie

La construction d’une usine de ferrochrome est prévue à Sault-Sainte-Marie pour traiter les minerais extraits du Cercle de feu, un projet qu’a soutenu le chef progressiste-conservateur Doug Ford.

Le Nord va être important pour la transition énergétique

Mais ce sont justement les richesses naturelles et surtout le Cercle de feu qui feront en sorte que les divers partis devront s’intéresser au Nord de l’Ontario, estime le vice-président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FONOM), Paul Schoppmann.

« Je pense qu’ils savent que c’est le Nord qui va être très important pour la province avec les automobiles électriques qui s’en viennent. Tous les minéraux critiques pour ça, ils vont venir du Nord. » — Une citation de Paul Schoppmann, vice-président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario

Paul Schoppmann est vice-président de la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le regroupement organise un débat le 10 mai à North Bay, où seront présents les chefs des quatre principaux partis provinciaux : le Parti progressiste-conservateur, le Nouveau Parti démocratique, le Parti libéral et le Parti vert.

Paul Schoppmann espère y entendre les différentes propositions des leaders pour le développement d’infrastructures routières, et l’amélioration de l’accès aux soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

« Si on a besoin d’aide, pour les gens, c’est très difficile de se rendre aux [endroits] où il faut aller. J’espère bien qu’ils comprennent ça. Certainement durant cette campagne, s’ils voyagent en autobus ou en automobile, ils vont voir à quel point les distances sont grandes dans le Nord. » — Une citation de Paul Schoppmann, vice-président de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario

Les chefs des quatre principaux partis ontariens participeront, le 10 mai, à un débat organisé par la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario. Photo : Rebecca Cook/Reuters, Alex Lupul/CBC

Logement et santé

À Sudbury, la section locale de l’Association canadienne des personnes retraitées tiendra également un débat des candidats de la circonscription le 18 mai.

Son président, John Lindsay, explique que l’exercice aura pour objectif de les interroger sur ce qu’ils comptent faire, en particulier, dans les domaines du logement et de l’accès aux soins de santé .

John Lindsay organise un débat des candidats de la circonscription de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Le logement, évidemment, est une préoccupation des aînés, mais pour tout le monde, et surtout pour les jeunes, on voit qu’avec les coûts élevés, ils se demandent s’ils arriveront à s’acheter une maison. Peuvent-ils même louer un appartement? Les loyers augmentent aussi , fait-il remarquer.

« Les gens du Nord de l’Ontario se sentent toujours comme des citoyens de seconde classe en comparaison à ceux du Sud de l’Ontario. [...] La plupart des cadeaux semblent aller vers le Sud de l’Ontario, parce qu’il y a une population très nombreuse, mais on a un territoire très vaste à couvrir dans le Nord, et des problèmes vraiment particuliers. » — Une citation de John Lindsay, président de la section de Sudbury de l’Association canadienne des personnes retraitées

La présence des chefs importante

Même si la campagne électorale n’en est qu’à son début, certains chefs de parti ont déjà prévu des arrêts dans le Nord.

Leur présence physique est vraiment importante , observe John Lindsay.

« Quand on est chef, on doit montrer son visage. On peut voir les chefs à la télé, dans les médias, de plusieurs manières, mais c’est le face-à-face qui fait vraiment une différence. Quand on regarde quelqu’un dans les yeux et qu’on lui exprime ses préoccupations, on a le sentiment d’être entendu, probablement. » — Une citation de John Lindsay, président de la section de Sudbury de l’Association canadienne des personnes retraitées

Paul Schoffmann espère aussi que les divers chefs prendront le temps de se rendre dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario pour voir d’eux-mêmes les sujets importants dans [les] communautés .

Pendant la dernière campagne électorale provinciale, en 2018, Doug Ford s'est rendu dans six localités du Nord de l’Ontario. L’ex-chef libérale Kathleen Wynne en a visité trois tandis que la chef néo-démocrate Andrea Horwath en a visité cinq, dont la Première Nation de Grassy Narrows.

À la dissolution de la Chambre, le Nouveau Parti démocratique détenait huit sièges dans le Nord de l'Ontario. Les progressistes-conservateurs en comptaient quatre, tandis que les libéraux n'en avaient qu'un seul.

Trois des quatre élus progressistes-conservateurs étaient membres du cabinet de Doug Ford.