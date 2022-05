Le Festival Filministes célèbre ses 5 ans avec une programmation éclatée

Le Festival Filministes, consacré aux femmes et aux personnes sous-représentées de l’industrie cinématographique, débute ce mercredi soir. Jusqu’au 12 mai, le public pourra découvrir en ligne et au Ausgang Plaza, à Montréal, des œuvres audacieuses, comme le film Une dernière fois, d’Olympe de G., une fiction sur le thème de la pornographie féministe.

Présenté vendredi au Cinéma L’Amour lors d’une soirée réservée aux 18 ans et plus, ce long métrage de la réalisatrice française raconte l’histoire de Salomé, 69 ans, qui décide de planifier sa disparition, ainsi que la dernière fois qu’elle fera l’amour. Le film met en vedette Brigitte Lahaie, une actrice et animatrice de radio qui fut l'une des premières stars du cinéma pornographique français dans les années 1970 et 1980.

Les scènes explicites du film ont été tournées dans le respect des idéaux de la pornographie féministe, qui se distingue de la porno classique en déplaçant les points de vue hors des scénarios traditionnels , selon Filministes.

L'actrice française Brigitte Lahaie est la tête d'affiche du film «Une dernière fois», de la réalisatrice Olympe de G., qui sera de passage au Festival Filministes. Photo : Festival Filministes

Olympe est une réalisatrice qui s’implique beaucoup à ce niveau-là; tout ce qui concerne le tournage dans le consentement, l’inclusion des personnes queer ou non binaires. Elle est vraiment dans une sexualité positive , explique Gabrielle Doré, codirectrice artistique et générale du Festival Filministes.

La projection du film sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice, animée par Antoine Damiens.

Une soirée d’ouverture dédiée au mouvement Black Lives Matter

Pour sa soirée d’ouverture, mercredi soir au Monument-National à Montréal, le festival présentera le documentaire Unapologetic, de Ashley O'Shay, qui suit deux militantes du mouvement Black Lives Matter (BLM) dans leur lutte pour une reconnaissance des droits des personnes noires.

Cette séance vise à dresser des parallèles entre le contexte américain présenté dans le document et le mouvement BLM au Québec, et à penser la place que les femmes et les personnes non binaires y occupent , explique l’équipe de Filministes dans un communiqué.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La programmation du festival comprend cinq longs métrages d’ici et d’ailleurs, le long métrage de pornographie féministe Une dernière fois, cinq blocs thématiques totalisant 45 courts métrages et, nouveauté cette année, une soirée de vidéoclips.

Animée par Marilou Caravecchia-Pelletier, cette soirée intitulée Roule-moi l’clip sera présentée au Ausgang Plaza vendredi dès 22 h. L’événement est consacré à l’art du vidéoclip, une forme d’art mise à l’écart selon l’équipe du festival.

À noter aussi la présentation dimanche soir, au Ausgang Plaza, de Danser sous la pluie, réalisé par Rachelle Roy en 2020. Dans ce film, cette femme originaire d’Abitibi-Témiscamingue documente, à l’aide de son téléphone cellulaire, son quotidien de mère de famille atteinte d’un cancer du sein.

La programmation complète du Festival Filministes est offerte en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.