La Ligue de hockey Junior A du Nord de l’Ontario sur le point de couronner son champion

De façon exceptionnelle, l’équipe championne de la LHJNOLigue de hockey Junior A du Nord de l’Ontario représentera le circuit au championnat national, qui rassemblera 10 équipes à Estevan, en Saskatchewan, du 19 au 29 mai.

Il y a deux mois, Hockey Canada a décidé qu’en plus de l’équipe hôte, les champions des neuf circuits membres de la Ligue de hockey junior canadienne (LHJC) auraient une place au tournoi en 2022. Les championnats régionaux déterminent normalement les représentants des différents secteurs du pays.

Dans la région des Lumberjacks de Hearst, la coupe Dudley-Hewitt a été disputée pour la dernière fois en 2019.

Dans un communiqué, le commissaire de la LHJNOLigue de hockey Junior A du Nord de l’Ontario et président de la LHCJLigue de hockey junior canadienne , Robert Mazzuca, souligne que ça donnera à chaque équipe championne une chance formidable de jouer pour un championnat national .

Dans le Nord-Ouest de l'Ontario, les Miners de Red Lake représenteront la Ligue de hockey junior international Supérieur.

Une lourde tâche pour les Jacks

Malgré une avance de deux victoires, les Lumberjacks de Hearst affrontent en finale une équipe qui s’est déjà imposée sur la scène nationale. Les Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie ont participé à la Coupe du centenaire à deux reprises dans la dernière décennie, en 2012 et 2015.

L’entraîneur-chef des Lumberjacks, Marc-Alain Bégin, sait ce que ça prend pour être champion dans le Nord. Alors qu'il était entraîneur-adjoint, il a aidé l’organisation à remporter le premier championnat de son histoire en 2019.

Marc-Alain Bégin est entraîneur-chef des Lumberjacks de Hearst depuis deux saisons. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Sault-Sainte-Marie a été la meilleure équipe. Mais tout au long des séries, on a trouvé des façons de gagner , selon M. Bégin.

Les Lumberjacks ont d’abord vaincu les Voodoos de Powassan en six matchs au premier tour. Lors de la ronde suivante, les Lumberjacks ont survécu au Rock de Timmins, éliminant leurs rivaux en sept parties en revenant de l’arrière durant la rencontre ultime.

« On a appris qu’on peut gagner n’importe où. On a gagné trois fois sur la route contre Powassan et trois fois à Timmins. On aimerait mieux jouer à la maison, mais en même temps on démontre beaucoup de caractère. » — Une citation de Marc-Alain Bégin, entraîneur-chef des Lumberjacks de Hearst

Selon le défenseur recrue et natif de Hearst, Justin Carrière, ces remontées démontrent que l'équipe a une bonne chimie.

Bien souvent, on perdait entre la première et la deuxième [période]. On venait toujours à bout de revenir dans le match en deuxième [période] et de ne pas lâcher , se rappelle-t-il.

Le meilleur pointeur des séries de la LHJNOLigue de hockey Junior A du Nord de l'Ontario est l'attaquant des Lumberjacks, Raphaël Lajeunesse. Il a été particulièrement marqué par les foules qui assistent aux rencontres. Durant le match numéro sept contre le Rock, 1868 personnes étaient dans les estrades de l’aréna McIntyre de Timmins, un record pour la saison 2021-2022. Le vétéran de 20 ans n’en croyait pas ses yeux.

« C’est la première fois que ça m’arrive. L’ambiance, les gens sont survoltés. Ça met tout le monde dans le match. » — Une citation de Raphaël Lajeunesse, attaquant des Lumberjacks de Hearst

Les Lumberjacks de Hearst ont rencontré les mêmes équipes durant les séries de 2019. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Marc-Alain Bégin et ses joueurs souhaitent évidemment remporter la coupe Dudley-Hewitt, mais de l'aveu même de l'entraîneur-chef, leur but reste la Coupe du centenaire.

C’était notre but après Noël. [On le savait] qu’on avait une équipe qui pouvait aller loin! C’est une opportunité que tu n’auras pas souvent dans ta vie , rappelle l’entraîneur-chef.

Marc-Alain Bégin se dit content d’avoir l’appui des citoyens de Hearst, qui se font presque aussi nombreux qu’en 2019 durant les séries.

Les Thunderbirds ne jetteront pas la serviette

Meilleure équipe en saison régulière, les Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie n’ont perdu que par deux buts ou moins lors des deux premiers matchs de la finale. L’équipe a balayé ses adversaires en quatre matchs lors des deux séries précédentes.

Le directeur général des Thunderbirds, Jamie Henderson, explique que la saison a été différente des autres qui ont eu lieu depuis le début de la pandémie.

Les joueurs ont fait un excellent travail en restant concentrés durant ces temps difficiles. Ce n’était certainement pas facile pour qui que ce soit dans la ligue , relate-t-il.

Il y a deux ans, l’attaquant recrue Kelsey Ouellet n’aurait pas pensé qu’il aurait la chance de jouer pour une place au championnat national.

Ce serait une expérience extraordinaire. [Plusieurs d’entre nous] dans notre équipe n’ont jamais eu une chance de jouer dans un tournoi aussi gros que ça , explique-t-il.

Hearst a mis fin à une séquence de 26 victoires consécutives des Thunderbirds, s’étalant du 9 février au dernier match du deuxième tour des séries le 23 avril.

La première ligne est vraiment forte. Il faut faire notre travail dans notre zone. Je pense qu’on sera correct pour le restant de la série, remarque le défenseur des Thunderbirds Kyle Trottier.

Le DG Jamie Henderson garde confiance que l’approche de son équipe mènera à de bons résultats.

« Nous n’avons pas beaucoup de joueurs plus âgés. Peu importe si nous avons eu des blessures ou des suspensions, nous avons différents joueurs qui se sont manifestés. » — Une citation de Jamie Henderson, directeur général des Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie

Peu importe ce qui se produit, M. Henderson indique qu’il faudra compliquer la tâche des gardiens de but de l'adversaire.