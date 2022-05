La pénurie de pharmaciens frappe aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), la pénurie sévit partout, même dans les grands centres. Selon ses estimations, il manquerait entre 400 et 600 professionnels dans la province, ce qui inclut le milieu hospitalier.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se classe au 7e rang sur 17 régions pour le nombre d'habitants par pharmacien. Avec 836 habitants par pharmacien, la région fait un peu mieux que la moyenne québécoise qui s'établit à 873.

Montréal vient au premier rang à 616 habitants par pharmacien tandis que le Nord-du-Québec ferme la marche avec un ratio de 1556 pour 1.

Plusieurs causes

Les départs à la retraite, le vieillissement de la population et la demande du gouvernement aux pharmaciens de faire davantage d'actes sont en cause selon l' OPQOrdre des pharmaciens du Québec . Parmi les pistes de solution : admettre plus d'étudiants dans le programme, recruter des diplômés étrangers et former davantage d'assistants techniques en pharmacie pour épauler les professionnels.

Il y a plusieurs solutions qui pourraient être mises en œuvre. On va discuter très bientôt avec le gouvernement pour essayer de planifier ça du mieux possible pour combler les besoins de la population et surtout réussir à effectuer tout ce que le gouvernement nous confie , a mentionné Bertrand Bolduc, président de l’ OPQOrdre des pharmaciens du Québec .

Les pharmacies sont surchargées. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour diminuer les délais d'attente, les pharmaciens invitent la population à renouveler les prescriptions par Internet ou par le service téléphonique automatisé en plus de prévoir des renouvellements automatiques.

Des horaires chargés au Uniprix de Roberval

La pharmacie Uniprix de Roberval grouille d'assistants techniques en pharmacie pour traiter les nombreuses ordonnances qui aboutissent au laboratoire. Mais pour valider les médicaments vendus et donner des conseils, il faudrait au moins deux pharmaciens de plus, alors que les difficultés de recrutement ne datent pas d'hier.

On réussit à survivre, mais on doit travailler 50, 60, 70 heures par semaine pour y arriver. Ça fait que ça vient que ça peut être dangereux. C’est difficile physiquement. C’est difficile mentalement parce que c’est un travail où on doit toujours être concentré. Il y a des risques d’erreur. On n’a pas le droit à l’erreur. On ne veut pas qu’il arrive d’événements malheureux , a raconté Julie Beaupré, pharmacienne propriétaire du Uniprix de Roberval.

La robotisation a permis d’aider la pharmacie de Roberval, mais elle a ses limites. Seuls les pharmaciens peuvent valider les prescriptions préparées par les machines. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour limiter les impacts de cette pénurie, l'entreprise a revu ses heures d'ouverture et s'est tournée vers la robotisation qui a toutefois ses limites. Elle fait cependant moins appel aux agences qui fournissent des pharmaciens remplaçants.

Les remplaçants, ça a son utilité pour faire un remplacement, mais là, c’est rendu que tous les pharmaciens veulent être remplaçants parce qu’ils font les heures qu’ils veulent au moment qu’ils veulent, mais surtout au double du salaire, a précisé Michel Gomolka, gestionnaire au Uniprix de Roberval. Ce qui arrive, c’est qu’il n’y a plus personne qui est capable d’en prendre ou en prend de moins en moins. Comme ils en prennent de moins en moins dans la pharmacie, il y a de moins en moins de possibilités de donner des services à la population.

C'est également une tendance qui a été remarquée par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Oui, on s’attarde à ce problème-là. Il est grandissant autant au niveau des pharmaciens que des assistants techniques et on cherche un moyen de rendre nos officines assez attrayantes pour que les gens n’aient pas le réflexe de devoir aller dans ces agences-là pour améliorer leurs conditions de vie , a exposé Benoit Morin, président de l’ AQPPAssociation québécoises des pharmaciens propriétaires .

D'après un reportage de Mélissa Paradis