Une nouvelle étude pour ralentir le vieillissement du lac Beauchamp

Les chercheurs tenteront d’évaluer l’impact potentiel de l’ajout d’eau souterraine dans le lac et les milieux humides avoisinants, via un projet de maîtrise concernant l’étude hydrologique du lac Beauchamp et des milieux humides.

On est préoccupé. On sait que c’est un site qui est fréquenté , a expliqué la mairesse France Bélisle. C’est un protocole d’entente qui fait en sorte qu’on confie un mandat à l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , à une personne qui va en faire un projet de maîtrise et qui va analyser les sources d’eau et comment on est capable de s’occuper de la qualité de l’eau du lac et des milieux humides environnants.

Je trouve ça aussi franchement intéressant que la Ville de Gatineau aussi travaille avec des experts universitaires , a souligné Mme Bélisle. Ça témoigne que le lac Beauchamp, on veut s’en occuper.

Selon la Ville de Gatineau, l’étude devrait permettre de : Quantifier le bilan hydrique, c’est-à-dire la quantité d’eau qui entre et sort du lac, avec et sans approvisionnement artificiel d’eau souterraine ;

Quantifier l’effet du pompage d’eau souterraine sur le niveau de nappe dans les milieux humides environnants.

C’est un parfait exemple de partenariat qu’on doit faire , a poursuivi la mairesse. On est en démarche à tirer l’oreille des gouvernements pour la zone d’innovation en leur disant qu’on a une université qu’on veut développer et qui fait partie de cette vision. […] On doit montrer l’exemple et se tourner vers des experts qui sont ici chez nous pour un, soutenir notre université, mais lui donner aussi une visibilité.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, est également présidente du comité exécutif. (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le projet de maîtrise est d’une durée de deux ans et a pour but d’obtenir les autorisations ministérielles nécessaires à la réalisation du projet-pilote. Il est possible que des études complémentaires soient nécessaires , précise la Ville.

Trois études, réalisées en 2014, 2015 et 2016, ont démontré le vieillissement du lac Beauchamp, et le besoin d’eau pour en améliorer la qualité.

Il s’agit d’une autre étape dans le plan de réhabilitation du lac, alors que la Ville a déjà mis en place plusieurs mesures pour améliorer la qualité de l’eau.

La Ville versera un peu plus de 125 000 $ à l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais pour mener cette étude.

