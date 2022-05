Les pertes de l’industrie apicole pourraient dépasser le milliard $ au pays en 2022

En 2020, la contribution totale estimée de l'industrie canadienne du miel et des abeilles se situait entre 4 et 5,5 milliards de dollars.

C'est le pire de tous les temps et je fais cela depuis 50 ans , a déclaré George Scott à CBC Hamilton.

M. Scott est le président de Niagara Beeway, qui s'approvisionne en reines d'abeilles dans les Carpates, en Ukraine.

Dans la région de Niagara, nous avons perdu des milliers de colonies. La plupart de nos opérations ici sont si gravement endommagées que nous n'allons pas fournir de services de pollinisation cette année , a-t-il déclaré.

Nous pensons, et nous pouvons le prouver, que la perte de revenus agricoles au Canada s'élève à plus d'un milliard de dollars. Donc, ce sont des agriculteurs qui ne vont pas avoir ce revenu parce que la pollinisation ne va pas se produire.

Eduard Unger est propriétaire de la B-Y's Honey Farm à Niagara-on-the-Lake. Il dit avoir été apiculteur toute sa vie et la mortalité des abeilles cette année est sans précédent.

C'est très, très difficile pour moi [...]. Je vis de ma ferme apicole et elle est perdue à 90 %, c'est énorme , a déclaré M. Unger à CBC Hamilton.

Il dit qu'il a essayé de reconstruire ses colonies, mais que les dépenses sont très élevées et qu'il n'a aucun revenu.

Nous n'avons jamais eu une mortalité des abeilles aussi importante que celle que nous avons connue cette saison. C'est incroyable. Les gens ont perdu jusqu'à 95 ou 98 % de leurs abeilles , a déclaré M. Unger.

Cela aura un impact important sur l'ensemble du secteur agricole, sur tous les agriculteurs. Les viticulteurs, les producteurs de denrées alimentaires, les producteurs de bleuets, ils veulent tous des abeilles de chez nous, ils nous demandent des abeilles et ils ne peuvent pas en avoir. Je n’ai jamais vu ça.

Certains prennent leur retraite

De nombreux apiculteurs prennent tout simplement leur retraite parce qu'ils n'ont pas les moyens de réinvestir et de reconstituer le cheptel avec de nouvelles abeilles , ajoute M. Scott.

Il s’agirait de la première année, je crois, de l'histoire du Canada, nous ne serions pas un exportateur net de miel.

L'Association des apiculteurs de l'Ontario confirme que les apiculteurs de la province signalent des pertes importantes.

Mortalité massive

Un parasite affecte les colonies d’abeilles canadiennes depuis quelques années. Or, M. Scott a une différente théorie pour expliquer la mortalité massive.

J'ai beaucoup entendu parler du parasite, le varroa. Nous avons le varroa depuis plus de 10 ans et nous gérons sa présence , a-t-il déclaré.

Nous avons un autre problème aux proportions vraiment catastrophiques. [...] Ce sont des fongicides combinés à des insecticides.

Roy Allemann, président de la Golden Horseshoe Beekeepers' Association [Association d’apiculteurs de la région du Golden Horseshoe, traduction libre], est d'accord avec M. Scott.

Celui-ci pense que la dépendance excessive aux produits chimiques agricoles est un facteur important de l'augmentation de la mortalité des abeilles, en particulier au cours des 10 dernières années.

Il existe des méthodes de lutte contre les acariens très connues et efficaces, utilisées par de nombreux apiculteurs expérimentés, et nous les utilisons depuis aussi longtemps , a déclaré M. Allemann à CBC News.

Roy Allemann affirme avoir déjà perdu 40 % de ses abeilles, cette année. Photo : offerte par Roy Allemann

Ce que nous soupçonnons, c'est qu'il s'agit d'une surabondance et d'une surutilisation de produits chimiques dans l'agriculture, dont certains sont des tueurs d'abeilles connus, et il y a tellement d'études faites dans le monde entier sur certaines de ces toxines.

M. Allemann pointe du doigt les pesticides qui sont utilisés pour l'enrobage des semences.

Une perte totale de revenus

Il affirme qu'il gère normalement environ 120 ruches, mais qu'il en a perdu un peu plus de 40 %.

Selon M. Allemann, avant la dernière décennie, toute perte supérieure à 15 % était considérée comme mauvaise. Cette saison, il affirme que les pertes moyennes dans l'ensemble de l'Ontario dépasseront 60 %, et que ce sera probablement la pire année jamais enregistrée pour la mortalité des abeilles.

J'ai parlé à plusieurs apiculteurs, dont certains assez importants, qui ont perdu 80 % ou plus de leurs abeilles, et il s'agit de personnes qui ont entre 400 et plus de 10 000 ruches , a-t-il dit.

Cela signifie une perte totale de revenus pendant un an.

Selon M. Allemann, s'il est toujours possible d'importer des abeilles mellifères des États-Unis, d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Amérique du Sud, il s'inquiète du fait qu'environ 400 espèces d'abeilles indigènes sont également en train de mourir en grand nombre.