Le prix du diesel inquiète en Abitibi-Témiscamingue

Le diesel se vendait à certains endroits à plus de 2,50 $ le litre en début de semaine, soit presque le double d’il y a quelques mois.

La situation est vivement décriée par quelque 400 camionneurs artisans de la région, qui travaillent étroitement avec le ministère des Transports et les municipalités sur les chantiers de construction. L’industrie affirme que le niveau de compensation proposé par le MTQ leur fait perdre 45 cents le litre.

Un camionneur peut laisser sur la table près de 125 $ par jour de travail ces jours-ci, souligne Mario Lemieux, président du sous-poste de camionnage en vrac d’Abitibi-Ouest. La grogne est présente partout au Québec. Nos gens nous disent qu’ils ne sont plus capables. Il y a probablement des camions qui vont rester stationnés tout simplement, même si la saison des gros travaux s’en vient. On ne peut pas travailler dans les conditions actuelles, sans une compensation juste.

L’industrie du transport par autocar doit aussi composer avec cette hausse vertigineuse du prix du diesel. Chez Autobus Maheux, qui compte plus de 150 véhicules, on estime que le prix a augmenté de 81 % depuis novembre.

À plus de 2 millions de litres consommés par année, c’est facile de voir l’impact direct sur notre rentabilité , affirme Yannick Goupil, directeur régional de la division autocar au Groupe Maheux.

Le terminus d'autobus Maheux à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Puisque le tarif des billets d’autocar est réglementé au Québec, le Groupe Maheux ne peut refiler la facture directement à ses clients. Mais les dirigeants de l’entreprise n’écartent pas de déposer une demande en ce sens à la Commission des transports du Québec.

On ne pourrait pas du jour au lendemain augmenter le prix des billets d’autobus de 81 %, ajoute M Goupil. Il s’agit de pertes directes pour l’entreprise, mais si le prix actuel du diesel se maintient, on n’aura d’autre choix que de demander un ajustement de prix en conséquence. La situation est inhabituelle et il faut pouvoir maintenir le service et la viabilité de l’entreprise, en trouvant des méthodes pour compenser nos pertes.

À Val-d'Or, une station-service offre le diesel à 2,44$ le litre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les agriculteurs de la région, qui doivent aussi composer avec des pénuries de fertilisants, ressentent aussi fortement la hausse du prix du diesel.

C’est une partie importante de nos intrants et ça arrive au moment où on va entrer dans les champs. Je viens de faire remplir mes réservoirs et j’ai payé 2,25 $ le litre, comparativement à septembre où c’était 1,22 $. Quand on reçoit la facture, on frissonne , lance Pascal Rheault, président régional de l’Union des producteurs agricoles.