Un projet dans les cartons pour l’ancien Tigre géant de la rue Eddy

Une visite s'est tenue dès 17 h dans les anciens locaux du Tigre Géant, suivie d'une consultation à 19 h au Centre Jules-Desbiens. Le groupe souhaitait prendre le pouls du public quant à son projet de développement de l'ancien commerce.

Selon le promoteur Daniel Sévigny, il s'agit d'un projet d’immeuble locatif mixte . On souhaite aménager du logement aux étages ainsi que des commerces au rez-de-chaussée.

Pour nous, c'est une étape essentielle , fait valoir le promoteur. On veut entendre ce que les gens de la communauté ont à dire, on veut connaître leurs attentes, leurs préoccupations et aussi leurs idées.

« L'immeuble où était le Tigre Géant, de ce qu'on comprend, c'est que c'est une grande perte pour la communauté. » — Une citation de Daniel Sévigny, groupe Cargo Développement immobilier

À la fermeture du commerce, en mars 2021, plusieurs acteurs de la communauté se sont mobilisés pour indiquer que ce magasine remplissait un rôle important auprès des citoyens, étant le seul à offrir des aliments frais dans le secteur.

Une fois les commentaires recueillis pris en compte, M. Sévigny estime que son entreprise sera prête à présenter un projet qui respecte les besoins de la communauté. Une deuxième ronde de consultations est prévue à ce moment.

Est-ce qu'on a une date prévue pour le début des travaux ? Non, parce qu'on a plusieurs étapes à franchir avant de se rendre là, évidemment , a-t-il ajouté.

Le conseiller municipal du district Hull-Wright, Steve Moran se dit emballé par le processus . Je pense qu’il y a énormément de potentiel sur la rue Eddy et je pense que les gens du centre-ville le comprennent , a ajouté ce dernier.

Les gens m’en parlent constamment , a-t-il fait valoir. On a vu ce qui s’est passé avec la rue Laval. Ça, c’est le fun, mais la prochaine étape, c’est la rue Eddy.

Le conseiller municipal sent qu'il y a une véritable mobilisation de la part des entrepreneurs, des promoteurs, des résidents et de la Ville pour revitaliser le secteur. Je pense que si on la rend plus belle la rue Eddy, les gens vont venir , a commenté M. Moran.

Le responsable du comité d'urbanisme de l'Association des résidents de l'île de Hull, Claude Royer salue l'effort des promoteurs de consulter les citoyens aussi tôt dans le processus.

Il y a vraiment un effort d’atteindre les gens, avant même que des plans ne soient faits , a-t-il indiqué. M. Royer a également fait remarquer que le promoteur semblait très sensible au besoin de logement abordable dans le secteur, un enjeu très important, selon lui.

Avec les informations de Nathalie Tremblay