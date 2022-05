Entente entre ITUM et l’Université Laval pour l’accès à l’éducation postsecondaire

Le plan prévoit notamment l'inauguration de nouvelles formations au Centre régional d'éducation pour adultes (CRÉA) de la communauté.

Au CRÉACentre régional d'éducation pour adultes , ça sera certainement des projets de passerelles éventuelles pour susciter l’intérêt chez nos étudiants à aller, par exemple, vers des études supérieures , note Vicky Lelièvre, directrice du secteur de l’éducation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam.

La directrice du secteur de l’éducation pour le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam, Vicky Lelièvre, lors de la présentation de l'entente de cinq ans avec l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Les ressources du programme sportif Rouge et Or de l'Université Laval seront également mises à la disposition du conseil de bande afin de favoriser la persévérance scolaire des membres de la communauté.

Le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, affirme que ce partenariat représente une nouvelle étape franchie concernant l'autodétermination des peuples autochtones du Québec,.

« De la maternelle jusqu'à l'université, on veut avoir nos propres institutions au sein de nos communautés respectives. » — Une citation de Mike McKenzie, chef du Conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam

Le chef de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie (archives). Photo : Radio-Canada

On a eu plein de recommandations de la commission Viens et de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), mais je ne vois pas de pavillons universitaires qui sont situés à l'intérieur de la communauté , ajoute M. McKenzie.

Vicky Lelièvre indique que le but ultime, c’est d’accueillir très prochainement un pavillon universitaire dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

L’Université Laval souhaite être un partenaire pour augmenter la capacité de la communauté , explique son vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, Robert Beauregard.

On va travailler dans le sens de développer l'autonomie la plus grande possible en accès aux services d'enseignements supérieurs, donc autant la formation, la recherche et le service à la collectivité , dit M. Beauregard.

Robert Beauregard, vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes à l'Université Laval (archives). Photo : Radio-Canada

Ce plan comprend aussi des projets d’aménagement linguistique et culturel avec l’appui du Département d’anthropologie de l’Université Laval, selon un communiqué de presse.

Il va y avoir des linguistes de l’Université Laval qui vont travailler avec nous, avec des aînés et des spécialistes de la langue de notre communauté , indique M. McKenzie.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe