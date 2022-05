Le Carnaval de Québec lance le nouvel événement Fiestra

Le Carnaval de Québec sort de l'hiver avec l'événement Fiestra. Ce tout nouvel événement, présenté quatre fois par année, mettra en lumière les arts vivants et la création multidisciplinaire.

Une fois par saison, le Carnaval réunira des artistes de différentes disciplines. Contrebassiste et drag queen, chanteur d’opéra et acrobate, jongleur et pianiste : des duos improbables seront formés afin de créer une prestation exclusive.

Les artistes connaîtront leur binôme créatif seulement deux jours avant la représentation devant public. À partir de ce moment, ils auront une courte résidence d’une vingtaine d’heures pour créer un numéro qui suscitera surprise et émerveillement.

Fiestra se déroulera lors des longues fins de semaine, dans des lieux inusités.

Lancement le 14 mai

Le coup d’envoi de Fiestra se tiendra à place Jean-Béliveau, à ExpoCité, le 14 mai.

Une version allégée d’une seule journée permettra au public de découvrir le concept. Sera présenté lors de cette journée le résultat des créations des artistes de Flip Fabrique et de Machine de cirque, des musiciens des productions Strada, des danseurs de gumboot des Malchaussées et des comédiens du théâtre familial L’Aubergine.

Monika Pilon et Lucien Ratio seront à l’animation de cette première, de 9 h 30 à 16 h 30.