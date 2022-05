Une école de Saint-Mathieu-du-Parc qui attire les familles de partout

Il suffit de demander aux enfants de première année d’où venez-vous afin de s’apercevoir de la popularité de l’école et de son village. Ils sont plusieurs à lever la main en répondant Montréal , alors que d’autres proviennent d’ailleurs dans la région.

Ils ont en commun que leur famille a choisi de venir s’établir dans cette petite localité de la MRC de Maskinongé, connue notamment en raison du parc national de la Mauricie.

Mais cette histoire à succès en est aussi une de solidarité et de mobilisation d’une communauté. Parce qu’il ne restait qu’une vingtaine d’élèves, l’établissement d’enseignement régulier avait dû fermer ses portes en juin 2004. Un comité de parents s’était alors formé pour la faire revivre.

Et en septembre 2005, c’est avec une vocation alternative que l’école reprenait vie. D’une cinquantaine d’élèves au tout début de l’aventure, l’établissement en compte aujourd’hui 85, dont 95 % habitent à Saint-Mathieu-du-Parc. Et ce n’est pas la demande qui manque surtout depuis la pandémie soutient le directeur de l’établissement, Stéphane Robitaille.

« Au printemps et à l’été 2020, on a eu 20 nouvelles inscriptions. C’est 11 familles qui se sont installées à Saint-Mathieu. C’est presque 20% des jeunes en une seule année! » — Une citation de Stéphane Robitaille, directeur de l’établissement.

L'École de la Tortue-des-Bois de Saint-Mathieu-du-Parc choisit la méthode alternative pour ses élèves Photo : Radio-Canada / François Genest

M. Robitaille ajoute que la forte demande limite la capacité d’accueil d’élèves de villages voisins. Les gens de Saint-Mathieu-du-Parc, on les accueille automatiquement et on doit se garder une marge de manœuvre. Ce qui fait en sorte qu’on refuse des inscriptions de l’extérieur chaque année. Il y a quand même un défi et c’est celui de la maternelle, alors c’est là qu’on accepte plus souvent ceux des autres villages , dit-il.

Des valeurs environnementales

Parce qu’on est entouré de lacs et forêts au village, le développement de l’éco responsabilité et la connexion avec la nature sont au cœur de l’apprentissage et des valeurs. D’ailleurs, chaque journée commence ici avec une marche dans le bois pour les enfants. Une façon pour eux de bien mettre les idées en place , selon le directeur.

L’aspect nature est présent tout au long de la journée puisque le programme du ministère de l’Éducation est intégré dans des activités qui se déroulent à l'extérieur, nous dit M. Robitaille, qui dirige l'établissement depuis sa fondation.

« Avec les sorties on apprend la science, on peut aussi faire du français et des mathématiques! On peut aussi apprendre spontanément ce que la nature nous offre cette journée-là, selon les saisons. » — Une citation de Stéphane Robitaille, directeur de l'établissement.

Peu importe la saison, l'apprentissage se fait souvent à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / François Genest

Un élève, un projet

Un autre aspect qui distingue l’établissement est que les élèves doivent réaliser un projet personnel durant l’année scolaire. En avoir l'idée et l'élaborer à l’aide des parents et du personnel d’enseignants. Certains organisent des voyages étudiants de A à Z, d'autres planifient la construction d’un skate park.

Sacha Dupuis, un garçon de troisième année, présentera sa première pièce de théâtre d’ici la fin des classes. Il est responsable de tout! De la construction du décor à la mise en scène. Il a même passé des auditions pour l’attribution des rôles à ses camarades de classe. Le premier rôle lui a été attribué par hasard!

Stéphane Robitaille croit mordicus en cette philosophie de projet personnel. Le jeune va mener à terme son projet qui lui est propre. Donc c'est pour développer la motivation et la confiance en soi. Il y a autant de projets qu'il y a d'élèves donc cette année, c’est 85 projets , soutient-il.

Stéphane Robitaille est directeur de l'établissement dès sa fondation Photo : Radio-Canada / François Genest

Il n’y a pas que les jeunes qui sont impliqués à l’école. Les parents aussi. Avec la vocation alternative, ils sont appelés à s’impliquer en coéducation avec les enseignants et à les soutenir dans les activités d’apprentissage. Cette implication parentale jumelée avec l’aspect nature a penché dans la balance quand Éloïse Lavergne et son conjoint ont décidé de déménager à Saint-Mathieu-du-Parc avec leurs deux enfants.

J’avais envie de m’impliquer dans l’école et je m’étais toujours dit que j’aimerais que mes garçons fréquentent la Tortue-des-Bois. Ici on a la chance de pouvoir participer aux cours et d’aider les enseignants. Le côté nature était primordial. On savait qu'ils prenaient des marches le matin avant de commencer l'école on trouvait ça super intéressant , soutient Mme Lavergne.

Des maisons à vendre qui se font rares

Mais comme dans bien des localités rurales, les maisons à vendre sont plus rares avec l’exode de citadins à la recherche de grands espaces. Sans compter la popularité du télétravail. Afin d’accueillir des familles, la municipalité se tourne vers le développement résidentiel. Or, il n’y aura pas de solution à court terme, prévient le maire Claude Mayrand.

« On n’a pas de terrains à vendre et s’il y en a, c’est loin du village. Mais oui, on a beaucoup de demandes. Il va y avoir des travaux qui seront entrepris à l'automne afin de construire des chemins dans l’éco quartier. » — Une citation de Claude Mayrand, maire

Il souhaite pouvoir rendre accessible une dizaine de terrains pour la construction de nouvelles maisons probablement au printemps 2023.

Alors que la fréquentation est à la baisse dans la majorité des écoles primaires du Centre de services scolaire de l'Énergie depuis 1998-1999, celle de la Tortue-des-Bois affiche une croissance positive. Elle sert de modèle à d’autres villages comme à Saint-Adelphe, dans la MRC de Mékinac, où une école alternative ouvrira à l’automne.

Des données qui montrent, selon le directeur, que tout est possible quand une communauté se prend en main.