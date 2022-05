Shaun Loney se lance dans la course à la mairie de Winnipeg

Shaun Loney, un ancien analyste de politiques provinciales en environnement et entrepreneur, a officiellement déposé sa candidature mercredi pour briguer la mairie de Winnipeg. Il dit vouloir apporter des solutions créatives aux problèmes municipaux.

En ce moment, on nous avons deux options : se débarrasser de nos problèmes avec des compressions ou dépenser de l’argent pour les régler. Je ne suis pour aucun de ces choix et je ne me situe certainement pas entre les deux , dit Loney devant une trentaine de partisans, devant l'hôtel de ville.

Parmi eux, l’ancien président-directeur général de la Fourche, Paul Jordan, l’ancienne présidente de la Chambre de Commerce de Winnipeg, Jessica Dumas, ainsi que l'éducatrice autochtone Rebecca Chartrand.

Shaun Loney affirme que les autorités de Winnipeg voient la solution à chaque problème comme étant soit de dépenser davantage ou de faire des compressions. Selon lui, la ville ne vient pas à bout de ses problèmes.

« Nous avons d’énormes problèmes d’infrastructure, les nids-de-poule un peu partout dans la ville en son un bon exemple. » — Une citation de Shaun Loney, candidat à la mairie de Winnipeg

Un entrepreneur social

En février, M. Loney a promis de réduire la charge de travail du Service de police de Winnipeg sous-traitant la responsabilité de répondre aux besoins en services sociaux des personnes qui appellent régulièrement le 911. Il est ainsi le premier candidat à prendre officiellement un engagement politique concret.

Le candidat affirme que sa plateforme s'inspirera de son expérience entrepreneuriale. Il a fondé l'organisme sans but lucratif Build, qui fournit de la formation pour les Autochtones avec un casier judiciaire. Il est également cofondateur d'Aki Energy, une entreprise qui installe des pompes géothermiques dans les communautés des Premières Nations du Manitoba.

Membre du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD), Shaun Loney dit cependant qu’il ne se considère pas de centre gauche. Cela fait un moment que je ne me sens pas inspiré par le NPDNouveau Parti démocratique . Ils ne se concentrent pas sur des enjeux importants pour Winnipeg , affirme-t-il.

En plus de M. Loney, six autres candidats ont officiellement déposé leur candidature plus tôt cette semaine :