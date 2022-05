L’un des députés siégeant au comité n'a pas manqué de souligner que la rémunération des dirigeants de la société énergétique Nova Scotia Power ( NSPNova Scotia Power ) augmente, alors qu’elle cherche à augmenter les tarifs d’électricité de ses clients.

Privatisée en 1998, Nova Scotia Power est une filiale de l’entreprise Emera. En janvier, elle a demandé à la Commission d’examen des services publics l’autorisation d’augmenter de 10 % sur trois ans les tarifs d’électricité en Nouvelle-Écosse.

Le coût de la vie accable complètement les Néo-Écossais, et c’est à ce moment que Nova Scotia Power a l’audace de leur ajouter une hausse de 10 % sur le dos , s'est emporté mercredi le député libéral d’Halifax-Atlantic, Brendan Maguire. Les gens ne peuvent plus payer leur loyer ou leur hypothèque.

Il n'y a jamais de bon moment pour demander une hausse des tarifs d'électricité , a répété à plusieurs reprises Mark Sidebottom, , le chef de l'exploitation de Nova Scotia Power, qui comparaissait devant le comité des comptes publics.

Pourtant, à chaque fois, il semble que c’est toujours le bon moment pour donner des bonus records à vos dirigeants , l'a morigéné sans délai le député Maguire.

Le chef de la direction d’Emera, Scott Balfour, a vu sa rémunération augmenter de 6 % en 2021. Il a empoché 8,2 millions en salaire, boni et autres avantages. Une autre haute dirigeante, Karen Hutt, a vu son salaire bondir de 21 % l'année passée.

« On voit des bonus records. On voit les dirigeants de Nova Scotia Power et d’Emera devenir millionnaires sur le dos des citoyens. »