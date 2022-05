Transports en commun : Edmonton appelée à s’attaquer à l'insécurité due à la violence

Une série d’agressions violentes survenues dimanche dans des bus d’Edmonton soulève de nouveau la question de l’insécurité dans les transports publics. L’une des victimes exhorte les autorités municipales à considérer ces attaques comme un signal d’alarme et à prendre les mesures adéquates pour y remédier.

Patty Garside fait partie, avec sa fille et sa sœur, des victimes des attaques contre des passagers de bus à Edmonton. Elle croit que ces attaques devraient réveiller la Municipalité à la problématique, car selon elle, il revient à la Ville d'agir.

« Je ne blâme pas cette femme [l’auteure présumée des agressions]. Je vois un système qui est très, très défectueux. » — Une citation de Patty Garside, une des victimes

Originaire de Victoria en Colombie-Britannique, Patty Garside, 56 ans, explique qu’elle, sa fille et sa sœur étaient en route vers le centre de transit de Lewis Farms, dans l'ouest de la ville, lors de l'assaut initial.

Les trois femmes étaient assises près de l'avant du bus lorsqu'une femme, décrite comme agitée, s'est assise à proximité d'elles vers 15 heures.

Cette femme, tout d'un coup, s'est jetée sur ma fille et a arraché ses lunettes de son visage et l'a griffée. Elle s’en est ensuite prise à ma sœur [...] , témoigne Patty Garside.

Elle ajoute que le conducteur a vivement demandé à la femme d’arrêter son comportement violent et à descendre du bus, mais sans succès.

Patty Garside et les deux membres de sa famille ont été poussées et griffées à plusieurs reprises.

Pendant ce temps, des passagers regardaient l'incident se dérouler sans intervenir, certains préférant même enregistrer la scène avec leurs téléphones, dit-elle.

Pas au bout de leur peine

Patty Garside, sa fille et sa soeur auront finalement réussi à faire descendre la femme du bus, mais elles n’étaient pas au bout de leur peine.

À leur arrivée au centre de transit, où Patty Garside a fait une déposition pour la police par téléphone, elles se retrouvent de nouveau face à leur bourreau.

La femme s’en prend à trois ou quatre jeunes filles venant de descendre d’un autre bus, poursuit-elle. Patty Garside leur vient en aide, mais elle s'attaque au groupe.

Elle a de nouveau ciblé ma fille. Je lui ai crié dessus. Elle est allée chercher ma sœur, qu’elle a attrapée par le bras en lui donnant des coups de poing au visage. Je me suis alors interposée, en essuyant ses coups , affirme Patty Garside.

Finalement, un autre chauffeur a obligé la femme à monter dans un bus et la police est arrivée quelques minutes plus tard, raconte-t-elle.

Selon le Service de la police d'Edmonton, une femme de 35 ans a été accusée dans le cadre de ces attaques. Elle fait face à six chefs de voies de fait et de trois chefs d'accusation pour avoir causé du trouble et enfreint les conditions.

Patty Garside souligne qu'elle et sa sœur ont toutes les deux subi une commotion cérébrale et qu’elles ont dû être conduites à l’hôpital.

« J'espère que cette expérience horrible qui m'est arrivée à moi et à ma famille est encore plus un signal d'alarme que quelque chose doit être fait, que cela doit être une priorité. » — Une citation de Patty Garside

La Ville en appelle à l'aide du gouvernement provincial pour améliorer la sécurité des passagers dans les transports publics (Archives). Photo : CBC / Dave Bajer

La Ville promet des réponses

Ces incidents survenus le 1er mai font suite à une série d'incidents similaires dans les transports en commun d'Edmonton.

Le 25 avril, une femme de 78 ans, Sharda Devi Naidu, a été violemment poussée alors qu’elle attendait dans une station du train léger. Elle a eu la jambe droite brisée.

Son agresseur présumé, un jeune de 20 ans, a été arrêté le lendemain alors qu’il menaçait un homme avec un vaporisateur anti-ours à la station Churchill du train léger, au centre-ville d'Edmonton.

La Ville a promis d'améliorer la sécurité des transports en commun, notamment par des services de proximité et des mesures de sécurité supplémentaires.

Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a déclaré la semaine dernière que l'augmentation de la criminalité et des troubles dans les transports en commun sont des symptômes de problèmes de société plus larges, citant à ce propos l'itinérance et la dépendance aux drogues.

Pour résoudre ces problèmes, la Ville a besoin de l'aide du gouvernement provincial, a-t-il ajouté.

Avec des informations de Wallis Snowden et Janice Johnston