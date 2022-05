Les ingénieurs du gouvernement québécois manifestent à Alma

En matinée, le Conseil du Trésor avait convoqué les travailleurs à la table de négociation, mais il n’y a pas eu de développement significatif.

Les ingénieurs dont la convention collective est échue depuis 2020 réclament un rattrapage salarial de 15 %.

Au niveau public et parapublic, on est les ingénieurs les moins bien payés au Québec , a réitéré le représentant régional de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Jean-Pierre Boivin, au moment où l'inflation est sur toutes les lèvres.

Selon les données du syndicat, les ingénieurs municipaux et fédéraux gagnent 30 % de plus que les ingénieurs du gouvernement québécois. Jean-Pierre Boivin explique que cette différence engendre des problèmes majeurs de rétention de main d'œuvre et de recrutement, en plus de provoquer un exode de l’expertise.

Le défi, c’est de conserver les ingénieurs qu’on a formés. On engage des jeunes. On les forme pendant plusieurs années et quand ils sont compétents et qu’ils donnent un bon service à l'État, ils s’en vont. Le problème est là , soutient M. Boivin.

Le conflit de travail paralyse et retarde plusieurs chantiers du ministère des Transports (MTQ) dans la région, dont la réfection du pont Jean-F. Grenon. Les ingénieurs ont donc choisi de manifester à proximité de cet ouvrage mercredi après-midi.

L’ APIGQAssociation professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec compte 55 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus de 1800 syndiqués dans la province.