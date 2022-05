Malgré le temps plus frais, économiser l’eau reste important, disent des experts

Un été plus frais et humide que l’an dernier s’annonce en Colombie-Britannique, mais des experts préviennent qu’économiser l’eau dans le Grand Vancouver est plus important que jamais : le manteau neigeux, qui alimente nos réserves d’eau, diminue depuis plusieurs décennies, tandis que la population, elle, continue d’augmenter.

Les restrictions d’arrosage des pelouses, qui entrent en vigueur dès dimanche dans la région métropolitaine de Vancouver, peuvent paraître inutiles. Elles font toutefois partie des mesures importantes mises en place pour économiser l’eau municipale. L'arrosage des pelouses compte pour plus de la moitié de l'eau potable utilisée pendant l'été, selon Metro Vancouver.

Au cours de la saison chaude, le niveau des réservoirs de la région diminue, notamment à cause de l'évaporation. En 2021, par exemple, le niveau des réservoirs est passé de 277 milliards de litres le 1er mai à 171 milliards de litres le 1er septembre, selon des données de Métro Vancouver.

Environnement Canada prévoit que le pic des températures se produira entre la mi-juillet et la mi-août cette année, soit plus tard que l’an dernier, lorsque la province a fracassé des records de températures dès le mois de juin, lors d’un dôme de chaleur mortel.

Malgré tout, la diminution du niveau des réservoirs met de la pression sur l’approvisionnement en eau de la ville, qui fait face à une augmentation de sa demande au cours de la même période.

Dans la région du Grand Vancouver, il ne reste qu’un glacier, qui pourrait rapidement disparaitre : le glacier Coquitlam. Photo : Metro Vancouver

Fonte des glaciers

Le manteau neigeux représente l’accumulation saisonnière de neige. Celle-ci alimente les cours d’eau et les rivières lorsqu’elle fond. Dans la région métropolitaine de Vancouver, le stock nival de la chaîne Côtière est une source majeure d’eau potable, car elle approvisionne les réservoirs des lacs Capilano, Seymour et Coquitlam.

Le 1er janvier, le Centre de prévision des régimes fluviaux de la province a enregistré des niveaux d’accumulation de neige au-dessus de la normale dans la province, excepté dans l’Okanagan. Toutefois, ce niveau d’enneigement a diminué drastiquement ces dernières décennies, soutient la météorologue de CBC, Johanna Wagstaffe.

« La quantité de neige qu’on obtient, qui est saisonnière, cette décennie est vraiment différente de celle des années 1950 ou 1960. » — Une citation de Johanna Wagstaffe, météorologue de CBC

Notre base de référence a déjà changé, ajoute-t-elle. Nous devons nous habituer à conserver l’eau, parce que cette année est une année hors du commun, soutient Johanna Wagstaffe.

Les résultats d’une étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) menée par l’Université du Nord de la Colombie-Britannique confirment cette tendance de perte du manteau neigeux à l’échelle mondiale. Entre 2015 et 2019, les glaciers ont perdu 298 milliards de tonnes de neige par an, une fonte qui s’est accélérée par rapport aux 227 milliards de tonnes par an perdus entre 2000 et 2004, d’après l’étude.

Le lac Capilano, entre West et North Vancouver, est l'un des trois réservoirs d'eau potable de la région du Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

1 million de personnes de plus à alimenter d’ici 2050

Pour John Richardson, professeur au département des sciences de la conservation de l’Université de la Colombie-Britannique, l’augmentation de la population est l’un des gros facteurs qui influencent l’approvisionnement en eau dans la région.

D’après les projections du district régional de Métro Vancouver, la région devrait s’attendre à voir sa population augmenter de plus d’un million de personnes dans les 30 prochaines années pour atteindre 3,8 millions de personnes,contre 2,7 millions en 2021.

Malgré cela, la construction d’aucun autre réservoir d’eau n’est prévue, soutient John Richardson.

Le district régional de Métro Vancouver souhaite acheminer davantage d’eau au lac Coquitlam, le plus grand réservoir de la région, soutient Malcolm Brodie, président du comité sur l’eau de Metro Vancouver. Photo : Instagram/Metro Vancouver

En 2020, Métro Vancouver a annoncé un investissement d’un milliard de dollars sur les sept prochaines années pour construire des infrastructures qui permettront de doubler l’accès, le traitement et la distribution de l’eau du lac Coquitlam, le plus grand réservoir de la région.

D’autres projets d’infrastructures d’acheminement d’eau sont à l’horizon, soutient Malcolm Brodie, président du comité sur l’eau de Métro Vancouver.

Agir à son échelle

Entre-temps, Malcolm Brodie encourage les résidents à faire ce qu’ils peuvent pour économiser l’eau : laver leur lessive seulement lorsque les brassées sont pleines, décongeler les aliments au frigo et non sous l’eau du robinet, réparer les écoulements des toilettes et des robinets, baisser le niveau d’eau des piscines, etc.

John Richardson conseille également de planter des espèces plus résistantes à la sécheresse dans les jardins et de laisser les gazons jaunir pendant les mois d’été. Ils verdiront de nouveau à l’arrivée de la pluie, soutient-il.