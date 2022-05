NCLEX : le Nouveau-Brunswick évalue la possibilité d’offrir l’examen du Québec

Les futures infirmières néo-brunswickoises pourront peut-être bientôt choisir de passer l’examen québécois d’accès à la profession, plutôt que le controversé examen NCLEX, et le faire chez elles au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement provincial dit évaluer cette option et confirme que des discussions sont en cours avec l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.