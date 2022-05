C’est la fin pour l’application Go, la version allégée de YouTube

Le mois d’août marquera la fin de l’application YouTube Go, qui permettait de regarder des vidéos en utilisant moins de données Internet sur son téléphone intelligent.

YouTube Go a été développée en 2016 dans un contexte où les connexions aux données cellulaires, dont le prix était particulièrement faramineux, étaient plus instables et empêchaient parfois même le fonctionnement de YouTube, notamment sur les téléphones intelligents d’entrée de gamme.

Cette version de YouTube, qui pèse seulement 10 Mo, ne permet pas d’écrire de commentaires, d’ajouter de mention J’aime, de créer et de publier des contenus ou encore d’utiliser le thème sombre.

Sa version bêta avait été déployée en Inde et en Indonésie d’abord, puis dans plus d’une centaine de pays en 2018.

Les technologies se sont améliorées au fil des ans et des mises à niveau ont aussi été effectuées sur l’application principale de YouTube, lui permettant d’être plus efficace, même lorsque le réseau est instable.

Le site de vidéo a indiqué que le groupe travaillait sur une fonctionnalité qui permettra de réduire l’utilisation de données Internet sur l’application courante, mais aucun calendrier de déploiement n’a été dévoilé.

Quel avenir pour les versions allégées?

Cette annonce de YouTube pourrait laisser présager le début de la fin pour les applications nécessitant moins de bande passante, mais d'autres géants de la technologie envoient des signaux contraires.

Meta, anciennement le groupe Facebook, a annoncé en mars 2021 le lancement d’une version allégée d’Instagram afin d’accommoder les utilisateurs et utilisatrices du réseau social dans les zones et les collectivités qui ne disposent pas d’un accès rapide à Internet.

Android a aussi annoncé une version 12 de son propre mode allégé, Android Go, qui permet depuis 2017 à ses téléphones bas de gamme de fonctionner tout en réduisant le recours aux données Internet.

Pour ce qui est de YouTube Go, les utilisateurs et utilisatrices ont jusqu’au mois d’août pour faire la transition vers l’application ordinaire de YouTube.