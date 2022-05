Une opération de plongée lancée pour combattre la moule zébrée 

Le but, premièrement, est d’en connaître plus sur la prolifération de la moule zébrée, voir si on peut la contrôler ou même l’éradiquer. C’est d’en connaître plus et d’en ramasser le plus possible , explique l’officier de sécurité de plongée de Bleu Massawippi Denis Mongeau.

L’exercice s’annonce compliqué, puisque les moules zébrées juvéniles détectées dans le lac ne mesurent que quelques millimètres, fait remarquer la plongeuse Ariane Orjikh.

Les moules zébrées du lac Massawippi mesurent présentement quelques millimètres. Photo : Radio-Canada

C’est le type de moules zébrées qu’on recherche en ce moment puisqu’on est à un stade très précoce de l’invasion de moules zébrées dans le lac Massawippi , explique-t-elle.

On retourne des troncs d’arbre, on retourne des roches, car souvent, elles sont juste en dessous de la roche , ajoute-t-elle.

Au cours des deux prochaines semaines, les plongeurs vont concentrer leurs recherches dans le secteur de North Hatley. Leur travail intéresse aussi le gouvernement et pourrait inspirer des interventions futures.

C’est quand même une belle opportunité scientifique de suivre cette invasion-là qui a été prise très très tôt grâce au programme de détection de Bleu Massawippi. Nous, on a un intérêt pour suivre la progression de cette invasion-là et ses impacts à court et à long terme , souligne la biologiste pour le ministère des Forêts, de la Faute et des Parcs Annick Drouin.

Une intervention nécessaire, selon Bleu Massawippi

À long terme, la moule zébrée est extrêmement nuisible pour l'écosystème du lac, et peut même boucher des prises d'eau potable. Bleu Massawippi pense qu'il est encore temps d'empêcher sa multiplication.

On a détecté l’invasion avant même qu’elle soit installée. On a vraiment seulement des populations très clairsemées, donc on est assez bien positionné pour arrêter l’invasion. Comme ce sont des jeunes qui ne se reproduisent pas encore, on a espoir que ce soit possible de les arrêter , indique le directeur général adjoint de Bleu Massawippi Philippe-David Blanchette.

Ce n’est pas la première opération de plongée dans le lac. À l’automne dernier, des plongeurs ont mis la main sur un peu moins de 2000 moules. À la reprise de leurs opérations lundi, ils en ont trouvé 250, qui seront congelées.

Pour l’instant, ça tient dans des petits ziploc, donc on est capable de les garder dans des congélateurs. On va garder ces données-là pour permettre de la recherche. Peut-être identifier les sources aussi, avec l’ADN, on va peut-être être capable d'identifier si elles viennent du lac Memphrémagog, du lac Magog , ajoute-t-il.

Des opérations de plongée se dérouleront dans les prochains jours au lac Massawippi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Il faut être un passionné pour affronter l'eau froide jour après jour. Pour Denis Mongeau, les efforts soutenus de son équipe de plongée en valent cependant grandement la peine.

C’est froid, mais on carbure un peu à ça [...] C’est contradictoire. On est content quand on trouve des moules zébrées car on fait notre job, mais d’un autre côté, si on en trouve, ce n’est pas bon pour le lac. En plongée, c’est ça qui nous passe par la tête , raconte-t-il.

Avec les informations de Marion Bérubé