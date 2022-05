Enbridge rejette une demande d’accroître ses ambitions environnementales

Près du trois quarts des actionnaires ont rejeté la proposition qui était menée par le groupe d’actionnaires militants Investors for Paris compliance.

Les membres du groupe réclamaient une meilleure comptabilisation des émissions de l’entreprise pour inclure celles de catégorie 3 à savoir les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’utilisation des produits d’Enbridge.

Le groupe souhaitait aussi que Enbridge se dote d’une cible de réduction de ces émissions totales d’ici 2030 et que ses dépenses d’infrastructure reflètent sa volonté d’améliorer son empreinte carbone.

Montrez-vous que vous comprenez ces critères clés et comment vous allez les atteindre. Prenez l’engagement de carboneutralité et intégrez-le à votre stratégie d’affaires , a expliqué en entrevue Duncan Kenyon, directeur de Investors for Paris compliance.

Le conseil d’administration de l’entreprise a toutefois apposé une recommandation de rejeter la proposition. Dans son argumentaire, le conseil s'inquiétait que les cibles intermédiaires demandées n’existaient pas pour son secteur et seraient donc prématurées.

La proposition épouse aussi une approche accélérée de décarbonisation, ce qui détruirait la valeur des actions et nuirait à l’abordabilité de l’énergie dont des millions de personnes dépendent , pouvait-on lire dans les documents accompagnant l’assemblée générale.

Poursuite du militantisme financier

Si le rejet n’a pas surpris le groupe d’actionnaires, il ne l’a pas non plus découragé. Selon Duncan Kenyon, la proposition a été déposée il y a plusieurs mois, ce qui permet d’entamer un dialogue avec l’entreprise.

Je les comprends. Ils ne veulent pas être les premiers à lever la main et avouer que leur modèle d’affaires est à risque. Il y aurait une chute de l’action. Mais il y a un compromis à trouver au-delà de juste dire que nous allons y arriver d’ici 2050. Ils pourraient avouer être à risque et proposer un chemin crédible , souligne-t-il.

Le groupe a déposé des propositions similaires auprès des banques canadiennes et affirme avoir obtenu des avancées avec certaines. Il prévoit aussi de continuer ce type de stratégie auprès d’autres entreprises pétrolières.